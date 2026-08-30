Эксперт: в начале учебного года электронные дневники под угрозой взлома

Генеральный директор ATLAS Тимур Мустафаев 30 августа предупредил, что в первые недели учебы электронные дневники становятся особенно уязвимыми для кибератак. Причиной он назвал резкий рост нагрузки, из-за которого пользователям сложнее заметить попытки взлома или фишинговые атаки.

По словам эксперта, 1 сентября сервисы электронных дневников традиционно испытывают пиковую нагрузку — одновременно в систему пытается войти большое количество школьников и родителей. Из-за этого они могут работать медленно или становиться временно недоступными. Как отметил Мустафаев, «настоящая опасность может скрываться не в перегрузке, а в том, что на фоне технических проблем сложнее выявить целенаправленную атаку». Злоумышленники в это время могут использовать массовый подбор логинов и паролей, попытки авторизации по чужим данным или фишинговые схемы.

Особое внимание эксперт советует уделить дневникам, связанным с единой учетной записью на «Госуслугах». Если вход выполняется через кнопку «Войти через Госуслуги» или используются те же номер телефона и код подтверждения, что и на портале, то при компрометации данных под угрозой могут оказаться персональные и налоговые сведения, информация о социальных выплатах и другие сервисы. Кроме того, Мустафаев предупредил о риске утечки персональных данных: в электронных дневниках хранятся ФИО, сведения о школах и классах, контакты родителей, и такая утечка может быть обнаружена не сразу.

Мустафаев призвал относиться к данным для входа в электронный дневник с той же осторожностью, что и к учетным данным «Госуслуг» и банков. Нельзя передавать коды подтверждения посторонним, даже если они представляются сотрудниками школы или техподдержки. Также эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам и заранее проверить возможность входа — 30 или 31 августа, чтобы отличить технический сбой от проблем с доступом.