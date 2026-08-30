День города и Республики Татарстан в Казани 2026: программа, салют, транспорт

На праздник в Казани в этом году потратят 45 млн рублей — на 60% больше, чем в 2025-м, когда заложили 28 млн. Столица Татарстана ждет гостей с 28 по 30 августа: девиз — «Татарстан влюбляет, Казань влюбляет». Основные площадки разбросаны по городу, так что каждый найдет событие по вкусу — от книжного фестиваля до скачек.

Праздничный уикенд откроется в пятницу вечером у мэрии на Кремлевской, 3. В 19:30 там сыграет камерный оркестр La Primavera, в 20:00 начнется перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары», а фасад здания превратится в экран для видеомэппинга. В субботу, 29 августа, Дворец земледельцев станет стартом мотофестиваля «Два Кремля», в парке «Елмай» развернется книжный «Тау Фест» с Дарьей Донцовой и Дмитрием Емцем, а в Старо-Татарской слободе — фестиваль «Печән базары». Набережная озера Кабан после открытия третьей очереди соберет всех любителей прогулок: маршрут вокруг воды составит почти 5 километров.

Главный день — 30 августа. С утра в экстрим-парке «Урам» стартуют соревнования по BMX и скейтбордингу, в 11:00 у театра Тинчурина соберутся больше тысячи гармонистов. На Казанском ипподроме с 14:00 — скачки, а у Центра семьи «Казан» с 15:00 до 22:00 — большая концертная площадка с мастер-классами, лекториями и маркетом. Хедлайнером станет группа Uma2rman: их выход на сцену запланирован на 21:00.

Завершится все салютом: в 22:00 залпы одновременно запустят с шести точек на акватории Казанки, любоваться можно с набережных от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. Транспорт в этот день продлит работу до 23:30, а после фейерверка на 21 маршрут выйдут дополнительные 44 автобуса. Полиция будет работать в усиленном режиме, на крупных площадках организуют досмотр с металлодетекторами, так что большие сумки лучше оставить дома.