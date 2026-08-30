Технологии

ИИ стал новой стартовой планкой для молодых специалистов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
ИИ становится базовым требованием к молодым спе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Работодатели всё чаще ждут от начинающих специалистов не только профессиональных знаний, но и умения применять нейросети в реальных задачах. Об этом 30 августа «Известиям» рассказала коммерческий директор сервиса Solar Staff Кристина Ибрагимова.

Эксперт пояснила, что привычный путь входа в профессию изменился: рутинные задачи, которые раньше поручали новичкам — например, сбор таблиц или первичная аналитика, — теперь закрывают нейросети. От молодого сотрудника ждут другого: поставить задачу ИИ, проверить результат, найти ошибку и довести материал до рабочего качества.

При этом ИИ-компетенции не сводятся к составлению запросов. Работодателям важнее способность понимать задачу, оценивать ограничения технологии, проверять результат и учитывать вопросы безопасности данных. Специалисты с такими навыками востребованы в автоматизации отчетности, подготовке аналитики, создании контента и оптимизации процессов.

Вход в профессию через короткие проекты и стажировки становится особенно актуальным для поколения Z. По словам Ибрагимовой, без ИИ-навыков новичку всё сложнее получить первые задачи, а умение работать с искусственным интеллектом превращается в часть базовой профессиональной грамотности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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