Новости Татарстана

Шаймиев в видео Госсовета вспомнил принятие Декларации о суверенитете

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В новом видеопроекте Госсовета Татарстана показали, как 30 августа 1990 года принимали Декларацию о государственном суверенитете. В кадре хроники заседания Верховного Совета заметно: настенные часы остановились ровно на 10 — в этот момент депутаты одобрили документ.

Ролик вышел в рамках проекта «История одного экспоната» и приурочен ко Дню республики. Подлинник декларации широкой публике не показывают, но его копия доступна в музее парламентаризма.

Минтимер Шаймиев, первый президент Татарстана, делится воспоминаниями: «Мы взяли на себя ту ответственность, которую никому до этого не приходилось испытывать в истории нашей республики». Эта цитата стала центральной в выпуске.

Авторы напоминают, что с декларации началась цепь важных событий: референдум 1992-го, принятие Конституции, договор с центром. Эти шаги помогли укрепить единство жителей. Сегодня 30 августа — главный праздник Татарстана.

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