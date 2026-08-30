«Ак Барс» сыграет с «Шанхайскими Драконами» за пятое место

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сегодня проведет матч за пятое место на предсезонном турнире. Соперником станет китайская команда «Шанхайские Драконы». Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

Путевку в этот матч казанцы заработали победой над московским «Спартаком» в предыдущей игре. Благодаря этому «Ак Барс» продолжает борьбу за высокие места, хотя и не попал в финал.

Для команды этот турнир — важный этап подготовки к новому сезону КХЛ. Тренерский штаб использует каждую игру, чтобы наиграть сочетания звеньев и дать шанс молодым хоккеистам. Матч с «Драконами» не станет исключением, несмотря на то, что обе команды уже не претендуют на призовые места.

Болельщики ждут от «Ак Барса» яркой игры и положительного результата. Начало матча в 12:00 по московскому времени.