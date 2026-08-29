Капусту не тушу часами: режу крупными кусками и кладу сверху фарш — получается сочнее голубцов

Голубцы хороши всем, кроме времени, которое приходится тратить на подготовку капустных листьев, начинку и аккуратное сворачивание каждого рулета. Если хочется получить похожее сочетание капусты и мяса без долгой возни, можно сделать проще: нарезать кочан крупными кусками, выложить сверху фарш и запечь все вместе в одной форме.

Капуста постепенно становится мягкой и пропитывается мясным соком, а фарш сверху подрумянивается и остается сочным внутри. В итоге получается что-то между ленивыми голубцами и мясной запеканкой, но готовится заметно проще.

Что понадобится

На 4–5 порций берем:

белокочанную капусту — 700–800 г;

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

морковь — 1 штука;

сметану — 3 ст. ложки;

томатную пасту — 1 ст. ложка;

воду — 100–150 мл;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — немного для формы;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприку — 1 ч. ложка.

Фарш подойдет смешанный из свинины и говядины, но можно взять куриный или индейку. Главное — не слишком постный, иначе верхний слой может получиться суховатым.

Капусту режу не мелко

Кочан очищаем от верхних листьев и режем крупными дольками или толстыми пластинами. Слишком мелко шинковать не нужно: в этом рецепте важно, чтобы капуста сохранила структуру и не превратилась в кашу.

Форму слегка смазываем маслом и выкладываем капусту в один плотный слой. Сверху немного солим и перчим.

На «Гастрономъ» в рецептах ленивых голубцов капусту тоже часто соединяют с мясом без отдельного заворачивания каждого изделия. Именно это сочетание делает блюдо удобным для быстрого семейного ужина.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я нарезала капусту слишком тонко, и после духовки она практически растворилась под фаршем. Теперь делаю крупные куски — так в готовом блюде остается именно капуста, а не просто мягкая овощная подложка».

Фарш выкладываю сверху сплошным слоем

Лук мелко режем, морковь натираем на крупной терке и соединяем с фаршем. Добавляем чеснок, паприку, соль и черный перец.

Массу хорошо перемешиваем и распределяем поверх капусты. Слой делаем примерно одинаковой толщины, чтобы мясо приготовилось равномерно.

Если фарш плотный, можно добавить в него 2–3 столовые ложки воды или молока. Это поможет сохранить сочность после запекания.

Соус смешиваю за минуту

В отдельной миске соединяем сметану, томатную пасту и воду. Перемешиваем до однородности и аккуратно выливаем соус по краям формы и немного сверху.

Он не должен полностью покрывать фарш. Главная задача — дать капусте достаточно влаги и создать легкую томатно-сметанную подливу.

Похожий принцип используется и в рецептах на «Едим Дома», где капусту с мясом запекают под соусом, чтобы овощи не пересыхали, а фарш оставался мягким.

Сначала запекаю под фольгой

Форму накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут. За это время капуста успеет размягчиться, а фарш — приготовиться внутри.

После этого фольгу снимаем и возвращаем форму в духовку еще на 10–15 минут. Верх должен слегка подрумяниться, а соус — немного загустеть.

Если хочется сырную корочку, за 5 минут до готовности можно посыпать фарш небольшим количеством тертого сыра.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Однажды я сразу поставила форму без фольги, и верх уже хорошо подрумянился, пока капуста внутри оставалась жестковатой. Теперь первые полчаса обязательно держу блюдо закрытым, а румяную корочку делаю только в самом конце».

На вкус действительно напоминает голубцы

После духовки блюду лучше дать постоять примерно 5–10 минут. Тогда соус немного впитается, а фарш станет проще делить на аккуратные порции вместе с капустой.

Подавать можно со сметаной и свежей зеленью. Отдельный гарнир уже не нужен — мясо и овощи готовятся вместе в одной форме.

Главное отличие от классических голубцов — здесь не приходится отдельно работать с листьями и заворачивать начинку. При этом вкус остается знакомым: мягкая капуста, мясо, томатно-сметанный соус и насыщенный аромат специй.

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