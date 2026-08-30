Мошенники атакуют банковские кабинеты россиян через облачные смартфоны
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Эксперт компании VisionLabs Вячеслав Архипов сообщил, что злоумышленники начали применять виртуальные смартфоны на удаленных серверах для массовых атак на банковские личные кабинеты россиян. Облачный смартфон — это виртуальное устройство, которым можно управлять через интернет с компьютера, как обычным телефоном, но без физического носителя.
Раньше для создания телефонной фермы требовалось закупать множество устройств, размещать их и подключать к сети. Теперь инфраструктуру разворачивают в облаке. Один специализированный сервер способен обслуживать десятки виртуальных смартфонов, отдельные решения — до 224 одновременно, а при добавлении новых серверов их число вырастает до тысяч.
Такая система позволяет быстро масштабировать атаки: запускать банковские приложения на сотнях устройств и заменять заблокированные защитой. Сервер способен генерировать несколько тысяч попыток взлома в час. Каждый виртуальный смартфон может имитировать обычное устройство клиента, имея собственную операционную систему и набор приложений, однако сам по себе не дает доступа к аккаунту — мошенникам по-прежнему нужны украденные данные или коды подтверждения.
Эксперт рекомендует не сообщать коды из SMS и пуш-уведомлений, не вводить данные мобильного банка по ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев. Если обнаружено незнакомое устройство, следует завершить активные сессии, сменить пароль и обратиться в банк. Подробнее — в публикации «Самара онлайн 24».
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