Технологии

Мошенники атакуют банковские кабинеты россиян через облачные смартфоны

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мошенники используют облачные смартфоны для ата...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Эксперт компании VisionLabs Вячеслав Архипов сообщил, что злоумышленники начали применять виртуальные смартфоны на удаленных серверах для массовых атак на банковские личные кабинеты россиян. Облачный смартфон — это виртуальное устройство, которым можно управлять через интернет с компьютера, как обычным телефоном, но без физического носителя.

Раньше для создания телефонной фермы требовалось закупать множество устройств, размещать их и подключать к сети. Теперь инфраструктуру разворачивают в облаке. Один специализированный сервер способен обслуживать десятки виртуальных смартфонов, отдельные решения — до 224 одновременно, а при добавлении новых серверов их число вырастает до тысяч.

Такая система позволяет быстро масштабировать атаки: запускать банковские приложения на сотнях устройств и заменять заблокированные защитой. Сервер способен генерировать несколько тысяч попыток взлома в час. Каждый виртуальный смартфон может имитировать обычное устройство клиента, имея собственную операционную систему и набор приложений, однако сам по себе не дает доступа к аккаунту — мошенникам по-прежнему нужны украденные данные или коды подтверждения.

Эксперт рекомендует не сообщать коды из SMS и пуш-уведомлений, не вводить данные мобильного банка по ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев. Если обнаружено незнакомое устройство, следует завершить активные сессии, сменить пароль и обратиться в банк. Подробнее — в публикации «Самара онлайн 24».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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