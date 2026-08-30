Поддельные школьные дневники рассылают через родительские чаты

Эксперты RuStore и F6 предупредили о новой схеме мошенничества перед 1 сентября: злоумышленники создают поддельные версии школьных электронных дневников и приложений с расписанием уроков и оценками, а затем рассылают их через родительские чаты. Ссылки маскируют под обновления или новые версии официальных сервисов, сообщили представители компаний.

Если пользователь переходит по такой ссылке и авторизуется, его логин и пароль могут оказаться у аферистов. Аналогичные фишинговые ресурсы создают и для студентов вузов, маскируя их под официальные сайты. Отдельная схема касается банковских приложений: под предлогом оплаты кружков, школьных взносов или получения скидок к 1 сентября мошенники предлагают установить поддельный сервис, а введенные платежные данные рискуют попасть к злоумышленникам.

Под угрозой также педагоги, которые работают репетиторами. Аферисты могут представиться потенциальными клиентами, предложить консультацию в Zoom и отправить ссылку на поддельную страницу видеоконференции. После нескольких проверок пользователя просят ввести данные от Google-аккаунта, а затем мошенники запрашивают код подтверждения из Telegram для доступа к аккаунту в мессенджере.

Ранее сообщалось о фишинговых сайтах с несуществующими распродажами детской одежды и канцелярии перед 1 сентября. Злоумышленники маскировали страницы под известные торговые сети и продвигали их через рекламу в соцсетях.