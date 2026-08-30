Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем Республики и Днем города

Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем Республики и Днем города. Градоначальник заявил, что Казань по праву считается одним из лучших городов мира — благодаря труду, энергии и гостеприимству местных жителей.

Он отметил, что столица Татарстана находится в авангарде важнейших социально-экономических, спортивных и культурных событий международного масштаба. По словам мэра, Казань — родной дом для представителей разных религий и более ста народов. Особую роль градоначальник отвел вовлеченности горожан в жизнь города, назвав их заботу о каждом уголке бесценной.

«От всего сердца благодарю вас за любовь к нашему общему дому и заботу о каждом его уголке! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, радости и счастья!» — говорится в поздравлении.