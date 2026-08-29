Кулинария

Макароны заранее не варю: складываю сухими в форму и заливаю соусом — через 30 минут полноценный ужин

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Макароны можно не варить заранее: сухую пасту з...

Про Казань

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Макароны обычно требуют отдельной кастрюли, кипятка и постоянного контроля, чтобы не переварить. Но если хочется упростить ужин, можно вообще пропустить варку: сухие макароны отправляем прямо в форму, добавляем соус, курицу или фарш и запекаем все вместе.

Главный плюс такого способа — минимум посуды. Макароны готовятся сразу в соусе, впитывают его вкус, а сверху можно сделать сырную корочку. Получается полноценный ужин, где отдельно не нужно ни варить пасту, ни готовить подливу.

Что понадобится

На 4–5 порций берем:

  • сухие макароны — 300 г;

  • куриное филе — 400 г;

  • томаты в собственном соку — 400 г;

  • горячую воду или бульон — 400–450 мл;

  • твердый сыр — 120 г;

  • репчатый лук — 1 штука;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — 1 ст. ложка;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • сушеные итальянские травы — 1 ч. ложка.

Лучше брать короткие макароны — пенне, рожки, ригатони или спирали. Они равномернее распределяются по форме и проще готовятся в соусе, чем длинные спагетти.

Макароны кладу в форму сухими

Форму слегка смазываем маслом и высыпаем сухие макароны ровным слоем. Лук мелко режем, чеснок измельчаем, куриное филе нарезаем небольшими кусочками и распределяем сверху.

Отдельно смешиваем томаты, горячую воду или бульон, соль, перец и сушеные травы. Соус должен быть достаточно жидким: именно в нем макароны будут готовиться.

На «Гастрономъ» встречаются рецепты пасты и запеканок, где макароны доводятся до готовности непосредственно в соусе. Такой способ особенно удобен, когда хочется сократить количество отдельных этапов.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я решила, что жидкости слишком много, и уменьшила количество почти вдвое. В итоге верхние макароны приготовились, а часть снизу осталась жестковатой. Теперь соус делаю действительно жидким — в духовке паста забирает намного больше влаги, чем кажется».

Все должно быть почти покрыто соусом

Заливаем содержимое формы подготовленной смесью и слегка перемешиваем, чтобы макароны оказались в жидкости. Полностью плавать в соусе они не должны, но большая часть пасты должна быть хорошо увлажнена.

Форму плотно накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20–25 минут. Под фольгой сохраняется пар, и макароны готовятся равномернее.

После этого достаем форму и проверяем пасту. Если она еще жестковата, добавляем немного горячей воды и возвращаем в духовку еще на несколько минут.

Похожие запеканки из макарон с мясом и сыром можно встретить и на «Едим Дома». Главное условие там такое же: пасте нужно достаточно жидкости, чтобы она успела приготовиться внутри формы.

Сыр добавляю только в конце

Когда макароны уже почти готовы, снимаем фольгу и посыпаем блюдо натертым сыром. Возвращаем форму в духовку еще на 5–7 минут.

Сыр должен полностью расплавиться и слегка подрумяниться. Если добавить его в самом начале, он может пересохнуть раньше, чем макароны станут мягкими.

Можно использовать обычный твердый сыр, моцареллу или смесь двух сортов. Для более выраженного вкуса подойдет немного пармезана сверху.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр я раньше добавляла сразу, потому что хотелось красивую корочку. Но к моменту готовности макарон она становилась слишком плотной. Теперь жду до последних минут — так сверху получается именно расплавленный сыр, а не сухая корка».

Начинку можно менять под холодильник

Вместо курицы можно взять фарш, ветчину или обжаренные шампиньоны. Если хочется более овощной вариант, хорошо работают сладкий перец, кабачок или брокколи.

Главное — учитывать, сколько жидкости дают сами продукты. Например, кабачок или помидоры добавят дополнительный сок, поэтому соуса можно взять чуть меньше.

Можно менять и саму основу: томатный соус заменить сливочным, если смешать молоко или сливки с небольшим количеством воды. Тогда получится более нежная версия запеканки.

Отдельный гарнир не нужен

После духовки блюду лучше дать постоять примерно 5 минут. Соус немного загустеет, сыр перестанет быть слишком жидким, а макароны будет проще раскладывать по тарелкам.

В итоге вся готовка сводится к одному принципу: сухие макароны, мясо, жидкий соус и духовка. Отдельно ничего варить не нужно, а через полчаса получается полноценный горячий ужин с мясом и сыром.

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