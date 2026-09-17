Технологии

Pixel Watch 3 и новее получили управление уведомлениями жестами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Владельцы Pixel Watch 3 и последующих версий смогут управлять уведомлениями с помощью жестов. Информацию об этом опубликовал портал Ferra.

Открывать панель уведомлений и прокручивать сообщения теперь можно жестом «щипка» — той рукой, на которой надеты часы.

На Pixel Watch 4 и более новых моделях доработана функция Raise to Talk: она позволяет начать голосовое взаимодействие с часами простым движением руки. Точные детали этих улучшений пока не раскрыты.

Обновление также принесло небольшие исправления и улучшения, связанные с Android 17 QPR1.

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