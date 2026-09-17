Pixel Watch 3 и новее получили управление уведомлениями жестами

Владельцы Pixel Watch 3 и последующих версий смогут управлять уведомлениями с помощью жестов. Информацию об этом опубликовал портал Ferra.

Открывать панель уведомлений и прокручивать сообщения теперь можно жестом «щипка» — той рукой, на которой надеты часы.

На Pixel Watch 4 и более новых моделях доработана функция Raise to Talk: она позволяет начать голосовое взаимодействие с часами простым движением руки. Точные детали этих улучшений пока не раскрыты.

Обновление также принесло небольшие исправления и улучшения, связанные с Android 17 QPR1.