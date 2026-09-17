Новости Казани

В Казани из гаража изъяли 41 тыс. пачек немаркированных сигарет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В одном из гаражных боксов Казани обнаружен крупный подпольный склад табачной продукции. Об этом сообщили в Татарстанской таможне. Совместная операция таможенников и сотрудников УЭБиПК МВД по РТ позволила изъять 41 049 пачек сигарет.

Нелегальная партия хранилась с грубым нарушением обязательной маркировки. По оценке, ее общая стоимость приближается к 2 миллионам рублей. Как минимум 2382 пачки, по данным экспертизы, имеют признаки контрафакта и фальсификата.

Весь немаркированный табак изъят из оборота. Материалы проверки направлены в следственные органы МВД по РТ. Их целью названо возбуждение уголовного дела и установление организаторов теневого бизнеса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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