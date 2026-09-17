Технологии

Google Home перестал обновлять виджеты в фоне для экономии заряда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В приложении Google Home виджеты больше не обновляются в фоновом режиме, если экран устройства выключен, заблокирован или работает заставка. Это снижает расход заряда аккумулятора и камер. Об этом пишет «Самара онлайн 24».

Разработчики также поправили работу Gemini для умного дома. Ассистент стал задавать меньше уточняющих вопросов и корректнее завершать разговоры. Кроме того, устранена ошибка, из-за которой устройства с Gemini могли «перебивать» друг друга в Live Mode.

Среди других улучшений — более плавное переключение между несколькими аккаунтами. Ошибка «Дом не найден» и сброс настроек теперь возникают реже.

Отдельно исправлены сбои при запуске стриминговых сервисов на умных экранах, трансляции сообщений по всему дому, воспроизведении личных плейлистов и отображении плиток устройств. Решены проблемы с подключением умной техники по Wi-Fi, зависания Google TV при запуске и появление чёрных плиток камер.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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