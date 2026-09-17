Экономика

Обрабатывающая промышленность Германии обновила рекорд незавершенных заказов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Федеральное статистическое ведомство Германии с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исторического максимума достиг в июле 2026 года портфель заказов в обрабатывающей промышленности Германии. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство страны. С учетом сезонных и календарных факторов объем незавершенных заказов увеличился на 1,5% к июню 2026 года и на 10,9% к июлю 2025 года.

Рекордный уровень в ведомстве связывают со значительными объемами заказов в прочем транспортном машиностроении — производстве самолетов, судов, поездов и военной техники. Там наблюдается приток новых заказов и длительные сроки производства. Если исключить этот сегмент, объем незавершенных заказов оказался значительно ниже прежних пиков.

В июле 2026 года существенное влияние на показатели оказал рост в прочем транспортном машиностроении на 3,9% к июню. Общее машиностроение добавило 0,8%, а в автомобилестроении объем заказов продолжил сокращаться на 1,7%. Внутренние заказы выросли на 3%, зарубежные — на 0,6%, в секторе потребительских товаров незавершенные заказы увеличились на 1,7%.

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