Google Translate получил офлайн-перевод разговоров на Pixel 9

Владельцы смартфонов Pixel смогут переводить разговоры в Google Translate, не подключаясь к интернету. Офлайн-режим добавлен в новой версии приложения.

В таком формате поддерживаются диалоги между английским и французским, немецким, португальским, итальянским, испанским, хинди, индонезийским, японским, русским и шведским языками.

При этом офлайн-перевод работает только в паре с английским. К примеру, перевести разговор с японского на русский в этом режиме пока не получится.

На моделях старше Pixel 9 возможность недоступна, как и на устройствах других производителей. Об этом сообщает портал Ferra.