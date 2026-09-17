Google Translate получил офлайн-перевод разговоров на Pixel 9
Владельцы смартфонов Pixel смогут переводить разговоры в Google Translate, не подключаясь к интернету. Офлайн-режим добавлен в новой версии приложения.
В таком формате поддерживаются диалоги между английским и французским, немецким, португальским, итальянским, испанским, хинди, индонезийским, японским, русским и шведским языками.
При этом офлайн-перевод работает только в паре с английским. К примеру, перевести разговор с японского на русский в этом режиме пока не получится.
На моделях старше Pixel 9 возможность недоступна, как и на устройствах других производителей. Об этом сообщает портал Ferra.
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