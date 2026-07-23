Кабачковые оладьи на простокваше: пышные, нежные и без водянистого теста

Кабачки в июле — один из самых удобных овощей на кухне: стоят недорого, быстро готовятся и подходят не только для рагу или запеканок. Но именно оладьи часто разочаровывают: то расползаются по сковороде, то остаются сырыми внутри, то становятся похожими на мокрые лепешки.

Есть простой способ сделать их мягкими и более выразительными по вкусу — добавить в тесто простоквашу. Она дает легкую кислинку, делает оладьи нежнее и помогает получить тот самый домашний вкус, ради которого блюдо исчезает со стола еще горячим.

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Почему кабачковые оладьи часто не получаются

Кабачок — овощ с нежной и водянистой мякотью. Именно влага становится главной причиной неудач. Если натереть кабачки и сразу вмешать их в тесто, масса может стать слишком жидкой, а оладьи начнут расползаться по сковороде.

Вторая ошибка — слишком сильный огонь. Снаружи оладьи быстро темнеют, а внутри остаются сыроватыми. Третья — избыток муки. Кажется, что она спасет жидкое тесто, но на деле делает оладьи плотными и тяжелыми.

Автор издания «Хибины.ру» Анна Майер готовит кабачковые оладьи на простокваше и отмечает, что именно кисломолочная основа делает блюдо более сливочным и мягким.

«Простокваша в тесте работает аккуратнее, чем вода или молоко: она дает нежность, легкую кислинку и помогает кабачкам не казаться пресными», рассказала кулинарный редактор Анна Майер.

Что понадобится для оладий из кабачков

Для рецепта лучше брать молодые кабачки с тонкой кожицей и мягкими семенами. Их не нужно чистить: достаточно хорошо вымыть и срезать кончики.

Ингредиенты:

куриные яйца — 2 штуки;

кабачки — 2 штуки;

простокваша — 250 мл;

зелень — по вкусу;

мука — 150 г;

подсолнечное масло — для жарки;

соль — по вкусу.

Зелень можно выбирать по настроению. Укроп дает классический дачный аромат, петрушка делает вкус свежее, зеленый лук добавляет легкую остроту.

Шаг 1: подготовьте кабачки

Кабачки вымойте под проточной водой, даже если кожица кажется чистой. Роспотребнадзор напоминает, что овощи и фрукты нужно мыть перед приготовлением не только при видимых загрязнениях.

Срежьте кончики и натрите мякоть на крупной терке. Если кабачки молодые, кожицу можно оставить. У зрелых плодов лучше удалить жесткую кожуру и крупные семена.

После натирания посолите кабачковую массу совсем слегка и оставьте на 5–7 минут. Затем отожмите лишний сок руками или через сито. Это важный момент: чем меньше лишней воды попадет в тесто, тем лучше оладьи будут держать форму.

Шаг 2: сделайте тесто на простокваше

В отдельной миске взбейте яйца с солью. Добавьте простоквашу и перемешайте венчиком.

Постепенно всыпьте муку, продолжая размешивать тесто до исчезновения комочков. Масса должна получиться гуще, чем блинная, но не слишком плотной. По консистенции она напоминает тесто для обычных оладий.

Если простокваша очень густая, можно добавить 1–2 столовые ложки воды. Если кабачки дали много сока, наоборот, понадобится еще немного муки.

Шаг 3: добавьте кабачки и зелень

Измельчите укроп, петрушку или зеленый лук. Переложите зелень и отжатую кабачковую массу в тесто.

Перемешайте и дайте смеси постоять 5 минут. За это время мука впитает влагу, а тесто станет стабильнее. Если после отдыха оно снова стало жидким, добавьте 1 столовую ложку муки и аккуратно перемешайте.

«Не пытайтесь спасать тесто большим количеством муки. Лучше сначала отжать кабачки, а уже потом регулировать густоту», сказала повар-технолог Елена Сафонова.

Шаг 4: пожарьте оладьи до румяной корочки

Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Огонь должен быть средним: не максимальным и не слабым.

Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя расстояние между оладьями. Слегка разровняйте верх, чтобы они прожаривались равномерно.

Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Если оладьи быстро темнеют, а внутри остаются сырыми, уменьшите нагрев. После жарки выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Как понять, что кабачковые оладьи готовы

Готовые оладьи должны быть румяными снаружи и мягкими, но не влажными внутри. Если разломить один оладушек, середина не должна тянуться сырым тестом.

Для крупной партии удобнее жарить небольшие оладьи, а не большие лепешки. Они быстрее схватываются, легче переворачиваются и меньше впитывают масло.

Если хочется более диетический вариант, тесто можно выкладывать на пергамент и запекать в духовке при 190 °C около 20–25 минут, перевернув один раз. Но классический вкус все же получается именно на сковороде.

С чем подавать оладьи из кабачков

Кабачковые оладьи хороши горячими — со сметаной, натуральным йогуртом, чесночным соусом или мягким творожным сыром.

Для летнего ужина их можно подать с салатом из огурцов и помидоров. Для более сытного варианта — добавить слабосоленую рыбу, отварное яйцо или куриную грудку.

Холодными оладьи тоже остаются вкусными. Их удобно брать на дачу, пикник или подавать как быстрый перекус.

Как хранить готовые оладьи

Готовые кабачковые оладьи лучше съесть в день приготовления. Если часть осталась, переложите их в контейнер и уберите в холодильник.

Служба безопасности пищевых продуктов USDA FSIS рекомендует убирать готовые скоропортящиеся блюда в холодильник в течение 2 часов после приготовления. В жаркую погоду этот срок сокращается до 1 часа, если еда стояла при температуре выше 32 °C.

Разогревать оладьи лучше на сухой сковороде или в духовке. В микроволновке они быстрее становятся мягкими и теряют корочку.

Личный опыт: почему домашняя простокваша лучше

Автор издания «Хибины.ру» Анна Майер использует для кабачковых оладий домашнюю простоквашу. По ее словам, с ней блюдо получается более сливочным, нежным и насыщенным по вкусу.

Домашняя простокваша часто гуще магазинной, поэтому тесто с ней лучше держит форму. Но подойдет и покупная — главное, чтобы продукт был свежим, без постороннего запаха и лишних сладких добавок.

Если простокваши нет, ее можно заменить кефиром или натуральным йогуртом без сахара. Вкус немного изменится, но принцип останется тем же: кисломолочная основа делает оладьи мягче и интереснее.

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