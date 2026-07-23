В России начались испытания тяжелого дрона «Мотылек» с грузоподъемностью до 300 кг

В России стартовали летные испытания тяжелого беспилотника «Мотылек», способного перевозить до 300 кг груза. Аппарат предназначен для доставки грузов, эвакуации раненых, ретрансляции сигнала и сброса боеприпасов. Корреспондент «Известий» присутствовал на первых полетах.

Дрон размером с микроавтобус оснащен четырьмя винтами и управляется инженером Евгением Дуюновым. При запуске двигателей машина вертикально поднимается на высоту около 20 метров, затем переходит в горизонтальный полет. Управление осуществляется с пульта, похожего на пульт «Мавика», но из-за больших размеров пилотирование требует навыков.

«Мотылек» управляется по радиосвязи, но может быть оснащен спутниковой или оптоволоконной системой. Оптоволокно на 30–50 км незначительно для грузоподъемности и обеспечивает защиту от РЭБ. Расчетная скорость — около 100 км/ч, крейсерская — 50–60 км/ч, дальность полета — 50–60 км в зависимости от батарей и груза.

Беспилотник оснащен компактными асинхронными двигателями мощностью 60 кВт каждый, не имеющими аналогов в мире. Они не содержат магнитов, что исключает поломки из-за пыли. Проект представляет собой универсальную платформу двойного назначения. Успешное завершение двухнедельных испытаний подтвердит готовность к серийному производству.