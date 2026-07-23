Эксперт объяснил, как защитить деньги с помощью двухфакторной аутентификации

Бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева в беседе с агентством «Прайм» рассказала о простом способе защиты денег на счете — двухфакторной аутентификации. Этот метод действует как второй замок: сначала вводится пароль или PIN-код, затем подтверждение через телефон, отпечаток пальца или лицо. Даже если пароль украден, одного его недостаточно для доступа.

Самый простой вариант — код из SMS, но он уязвим для фишинга. Более надежны одноразовые коды из специального приложения, не зависящие от мобильной связи. Эксперт рекомендует в первую очередь защитить основную почту, а также аккаунт на «Госуслугах», который должен быть не менее защищен, чем банковское приложение. В мессенджерах и соцсетях дополнительный пароль или код помешает мошенникам обращаться к вашим знакомым от вашего имени.

Голяева советует использовать уникальные пароли, второй фактор и делать паузу перед подтверждением каждого действия — это спасет и аккаунт, и деньги.