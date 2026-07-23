Новости Татарстана

Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан претендует на федеральное финансирова...

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Татарстан претендует на федеральное финансирование для ликвидации шламонакопителя в Нижнекамском районе в рамках проекта «Генеральная уборка». Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

Заявка республики касается объекта, где накоплены отходы бывшего Нижнекамского нефтехимкомбината. Площадь территории составляет почти 15 гектаров, а индекс негативного воздействия на окружающую среду оценивается в 6,7 балла из 10. Если средства выделят, работы начнутся в 2027 году.

Ранее проект ликвидации этого объекта разработала компания «Гидрокор» по заказу исполкома Нижнекамского района. Шламоотвал построили в 1973 году и закрыли в 1982-м. За это время там разместили более 84,2 тысячи кубометров отходов 2–5-го класса опасности.

В перечень объектов, претендующих на финансирование, также вошли мазутное озеро в Самарской области, нефтешламохранилище в Башкортостане и другие. Следующий отбор по федеральному проекту пройдет весной 2027 года, уточнили в Минэкологии РТ.

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