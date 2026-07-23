Технологии

Apple наконец исправила уязвимость в функции «Скрыть мой Email»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Apple устранила ошибку в сервисе конфиденциальности «Скрыть мой Email», входящем в подписку iCloud+. Проблема позволяла отправителям узнавать настоящий почтовый адрес пользователя, если письмо на скрытый адрес не доходило и возвращалось обратно. В таком случае реальный email получателя мог оказаться в почтовых журналах отправителя, причём пользователь даже не подозревал об утечке.

Об уязвимости Apple сообщил исследователь Тайлер Мёрфи в июне 2025 года. Компания заявила об исправлении в марте 2026 года, однако независимые проверки показали, что проблема сохранялась как минимум до 3 июля этого года. После публикаций в СМИ Apple выпустила «настоящее» решение.

Эксперты предупреждают: адреса, созданные до 7 июля 2026 года, всё ещё могут храниться в базах данных сторонних почтовых сервисов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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