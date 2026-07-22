Технологии

Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти готовы ввести санкции против китайских разработчиков ИИ в случае уличения их в воровстве интеллектуальной собственности у американских компаний. Бессент подчеркнул, что администрация Трампа поддерживает открытые ИИ-модели, но не потерпит кражи технологий.

Тема поднялась на фоне успехов китайских стартапов. Например, открытая модель DeepSeek R1 ворвалась на рынок в прошлом году. Недавно другая китайская фирма Moonshot при поддержке Alibaba выпустила модель Kimi K3, которая по тестам сравнима с новейшими американскими аналогами, включая Anthropic Fable 5 и OpenAI GPT-5.6.

В сентябре, как пишут СМИ, пройдут первые американо-китайские переговоры по ИИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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