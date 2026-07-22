Домашние питы с кармашком в духовке: простой рецепт без тандыра

Иногда самый удобный хлеб получается не из редких ингредиентов, а из муки, воды, дрожжей и горячей духовки. Домашние питы ценят за пустой «кармашек» внутри: туда можно положить сыр, мясо, овощи, хумус, салат или остатки ужина. Главный секрет — не начинка, а правильно вымешанное тесто, короткая расстойка и противень, раскаленный заранее.

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Домашние питы: почему этот хлеб снова стал популярным

Пита удобна для завтрака, перекуса, пикника и обеда с собой. Ее не нужно резать как батон: достаточно надрезать край, раскрыть кармашек и наполнить его тем, что есть под рукой.

Именно поэтому рецепт быстро расходится по кулинарным каналам. Автор дзен-канала «Евгения Полевская | Это просто» отмечает, что такие лепешки можно использовать почти как съедобный контейнер.

«Их можно заполнить абсолютно любой начинкой», — сказала автор кулинарного канала Евгения Полевская.

В классическом понимании пита — это круглая пшеничная лепешка, распространенная в странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Самая узнаваемая версия при выпечке раздувается и образует внутри полость.

Ингредиенты для домашних пит

Для 4 крупных лепешек понадобится:

пшеничная мука высшего сорта — 330–350 г;

свежие дрожжи — 15 г;

сухие дрожжи — 5 г, если заменяете свежие;

теплая вода — 200 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Муки лучше не всыпать сразу весь объем. Разные марки по-разному впитывают воду, поэтому последние 20 г добавляйте постепенно. Тесто должно быть мягким, эластичным и не забитым.

Как приготовить питы с кармашком: пошаговый рецепт

Шаг 1. Сделайте опару

В глубокую миску влейте теплую воду. Она должна быть именно теплой, а не горячей: слишком высокая температура может ослабить дрожжи.

Раскрошите свежие дрожжи, добавьте сахар и 2–3 ложки муки из общего количества. Размешайте до состояния жидкой сметаны. Накройте миску полотенцем и оставьте на 20 минут в теплом месте без сквозняка.

Если опара вспенилась и стала заметно живее, дрожжи работают. После этого добавьте соль, растительное масло и постепенно всыпьте оставшуюся муку.

Шаг 2. Вымесите мягкое тесто

Переложите тесто на стол и вымешивайте около 7 минут. Оно должно стать гладким, податливым и слегка пружинить под ладонью.

Не стоит добавлять слишком много муки только из-за легкой липкости в начале замеса. Через несколько минут клейковина начнет развиваться, и тесто станет удобнее в работе.

Готовое тесто положите в пакет или миску под пленку и оставьте примерно на 1 час. За это время оно увеличится в объеме и станет воздушнее.

Секрет кармашка в пите: почему лепешка раздувается

Пустота внутри появляется не из-за разрыхлителя и не из-за особой формовки. Ее создает пар. Когда тонкая лепешка попадает на очень горячую поверхность, влага внутри теста быстро превращается в пар и раздвигает слои.

На King Arthur Baking этот эффект объясняют просто: пита — обычное белое хлебное тесто, которое выпекают необычным способом.

«Это простой белый хлеб, приготовленный необычным способом», — сказала кулинарный автор Пи Джей Хамел.

Поэтому для домашней духовки критичны три вещи: раскаленный противень, высокая температура и ровная раскатка без заломов.

Как сформировать питы, чтобы они не порвались

Подошедшее тесто обомните и разделите на 4 равные части. Каждая заготовка получится примерно по 140 г.

Скатайте кусочки в гладкие шарики. Шов тщательно защипните снизу, чтобы поверхность сверху была ровной. Накройте заготовки пакетом и оставьте на 15 минут.

Этот отдых нельзя пропускать. Если сразу начать раскатывать тугое тесто, оно будет стягиваться назад, а лепешки получатся неровными. Из-за этого пита может подняться только частично или совсем не раскрыть кармашек.

Раскатка питы: толщина решает все

Стол слегка припылите мукой. Берите по одному шарику, остальные держите под пакетом, чтобы они не заветривались.

Раскатывайте тесто от центра к краям. Должен получиться круг диаметром около 15 см и толщиной 5–6 мм.

Слишком толстая лепешка может не успеть раздуться. Слишком тонкая пересохнет и станет ломкой. Заломы, складки и проколы тоже мешают пару равномерно раскрыть тесто.

Готовые круги выложите на лист хорошего пергамента, накройте пакетом и оставьте на 10–12 минут.

Как выпекать питы в духовке

Пока заготовки отдыхают, включите духовку на максимум — 240–250 °C. Режим лучше выбрать «верх-низ», без конвекции.

На средний уровень сразу поставьте сухой пустой противень. Он должен прогреться вместе с духовкой. Именно раскаленная поверхность помогает пите быстро раздуться.

Когда духовка нагреется, осторожно достаньте противень, перетяните на него пергамент с лепешками и сразу верните обратно.

Выпекайте около 10 минут. Обычно уже через 3 минуты питы начинают раздуваться как шарики. Как только они стали слегка золотистыми, доставайте.

Горячие лепешки накройте полотенцем. Они опадут, но останутся мягкими, а внутри сохранится тот самый кармашек.

Почему питы не раздулись: частые ошибки

Самая частая причина — недостаточно горячая духовка. Если противень не раскален, тесто прогревается медленно, пар выходит постепенно, и карман не формируется.

Вторая ошибка — пересушенное тесто. Если заготовки долго лежали без пакета, верхний слой подсохнет и будет мешать равномерному подъему.

Третья причина — неудачная раскатка. Пита любит ровный круг без складок. Если один край толще другого, лепешка может раздуться только с одной стороны.

Еще одна проблема — слишком плотное тесто. Когда муки добавили больше, чем нужно, лепешки получаются тяжелыми и хуже раскрываются.

С чем подавать домашние питы

Питы хороши и горячими, и остывшими. Их можно наполнить курицей, сыром, яйцом, овощами, тунцом, творожным сыром, зеленью или жареными грибами.

Для быстрого завтрака подойдет начинка из омлета, помидоров и сыра. Для обеда — курица, листовой салат и соус на основе йогурта. Для постного варианта — хумус, огурцы, зелень и запеченные овощи.

В отличие от обычной лепешки, пита держит начинку внутри. Поэтому ее удобно брать на работу, в дорогу или на дачу.

Как хранить питы и можно ли их замораживать

Готовые питы без начинки можно хранить в пакете 1–2 дня при комнатной температуре. Перед подачей их легко разогреть на сухой сковороде, в духовке или микроволновке.

Если испекли впрок, лучше заморозить. Лепешки нужно полностью остудить, сложить стопкой, переложить пергаментом и убрать в плотный пакет. Так они не слипнутся и не наберут лишний запах.

FoodSafety.gov напоминает, что продукты, которые постоянно хранятся при температуре 0 °F или ниже, то есть около −18 °C, остаются безопасными, хотя качество со временем может снижаться. Для домашней кухни это означает простое правило: заморозка спасает питы, если вы не планируете съесть их сразу.

Чем домашние питы отличаются от магазинных

Магазинная пита удобна, но часто бывает сухой и ломается при раскрытии. Домашняя получается мягче, ароматнее и лучше держит начинку, если не пересушить ее в духовке.

Еще одно преимущество — контроль состава. В рецепте нет лишних добавок: только мука, вода, дрожжи, соль, сахар и масло.

При этом блюдо не требует тандыра, камня для выпечки или профессиональной печи. Достаточно обычной духовки, если заранее раскалить противень.