Экономика

Доходы Татарстана выросли благодаря налогу на прибыль нефтяников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Бюджет Татарстана в первом полугодии 2026 года ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В первом полугодии 2026 года бюджет Татарстана получил дополнительный доход за счёт налога на прибыль, который вышел из убыточной зоны благодаря росту нефтяных котировок. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов в интервью «Республике Татарстан».

По словам министра, структура доходов и расходов казны изменилась. Он также рассказал о состоянии государственного долга и перспективах на ближайшие три года. Подробности интервью будут опубликованы в ближайшее время.

Итоги исполнения бюджета за первое полугодие подвели в правительстве Татарстана. Основным драйвером роста стал налог на прибыль организаций, который ранее показывал убытки.

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