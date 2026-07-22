Кабачки в духовке с пикантной корочкой: рецепт без жарки и жирных брызг

Июль 2026 года снова поставил дачников перед знакомой задачей: кабачки на грядках растут быстрее, чем их успевают готовить. Вместо привычной жарки в муке и масле их можно запечь в духовке с острым соусом, майонезом и травами. Получается быстрая сезонная закуска: нежная внутри, румяная сверху и заметно легче, чем кабачки со сковороды.

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Кабачки в духовке: почему этот способ стал находкой для лета

Жареные кабачки любят многие, но летом у этого блюда есть очевидный минус: раскаленная сковорода, запах масла, брызги и лишняя тяжесть. В духовке овощи готовятся почти без участия хозяйки: достаточно нарезать, смазать соусом и отправить на противень.

Как пишет автор дзен-канала «„Едим Дома“ с Юлией Высоцкой», кабачки можно приготовить в духовке быстро, а результат получается нежным, пикантным и совсем не жирным.

«Такие кабачки разлетаются со стола как семечки», — рассказала автор кулинарного канала «„Едим Дома“ с Юлией Высоцкой».

Сам кабачок относится к тыквенным культурам и особенно хорош именно молодым: у таких плодов тонкая кожица, сочная мякоть и еще нет жестких семян.

Что понадобится для запеченных кабачков с чили

Для рецепта лучше выбирать небольшие молодые кабачки. Переросшие тоже можно использовать, но их придется чистить от жесткой кожицы и убирать семенную часть.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 шт.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

майонез — 2 ст. л.;

острый соус чили — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию.

Если хочется сделать вкус мягче, часть соуса чили можно заменить томатным соусом или сметаной. Для более острой версии добавьте щепотку копченой паприки или немного сухого чеснока.

Как приготовить кабачки в духовке без жарки

Шаг 1. Нарежьте кабачки ровными кружочками

Противень застелите качественным пергаментом и слегка смажьте растительным маслом. Молодые кабачки чистить не нужно: кожица у них тонкая и после запекания остается мягкой.

Вымойте овощи, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Более тонкие кусочки могут пересохнуть, а слишком толстые будут дольше доходить внутри.

Разложите кабачки на противне в один слой. Не кладите их горкой: если кружочки будут лежать друг на друге, они начнут тушиться, а не запекаться.

Шаг 2. Сделайте пикантную корочку

На каждый кружок положите немного майонеза и острого соуса чили. Удобнее всего распределить смесь чайной ложкой или силиконовой кисточкой.

Сверху посыпьте кабачки итальянскими травами. Хорошо подойдут базилик, орегано, тимьян, розмарин, майоран. Они дают аромат, который обычно теряется при жарке в большом количестве масла.

Соль добавляйте аккуратно. Майонез и соус чили уже могут быть солеными, поэтому лучше слегка досолить после запекания, если вкус покажется недостаточно ярким.

Шаг 3. Запеките до румяности

Разогрейте духовку до 180–190 °C. Поставьте противень на средний уровень и запекайте кабачки 30–40 минут.

Точное время зависит от духовки, толщины нарезки и самих овощей. Молодые сочные кабачки обычно готовы быстрее. Если хочется более выраженной корочки, в конце можно включить верхний нагрев на 3–5 минут, но важно не пересушить мякоть.

Готовые кабачки должны стать мягкими, но не расползаться. Верх — слегка румяный, ароматный, с пикантной корочкой.

Почему запекание лучше жарки в жару

Главное преимущество — меньше масла и меньше хлопот. Кабачки не нужно обваливать в муке, переворачивать каждую партию и стоять у плиты, пока кухня нагревается сильнее улицы.

American Heart Association советует чаще выбирать способы приготовления, при которых не нужно покрывать продукты мукой, солью и жиром. Запекание там отдельно указано как приготовление в сухом жаре, обычно в духовке.

«Вместо того чтобы покрывать продукты мукой, солью и жиром, попробуйте более полезные техники приготовления», — рекомендовали специалисты American Heart Association.

Для кабачков это особенно актуально. Их мякоть быстро впитывает масло, поэтому при жарке легкий овощ легко превращается в тяжелую закуску. В духовке же достаточно одной ложки масла на противень.

Сметанный соус с чесноком для подачи

Пока кабачки запекаются, можно приготовить простой холодный соус. Он хорошо балансирует остроту чили и делает блюдо свежее.

Понадобится:

сметана — 150–200 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп или петрушка — небольшой пучок;

соль — щепотка;

черный перец — по вкусу.

Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарубите и смешайте со сметаной. Дайте соусу постоять 10 минут в холодильнике. Горячие кабачки особенно вкусны, если макать их в холодную чесночную сметану.

Какие кабачки выбрать для запекания

Лучший вариант — молодые плоды длиной 15–20 см. Они еще не водянистые, но уже достаточно мясистые. Кожица должна быть гладкой, без мягких пятен, трещин и темных вмятин.

Крупные кабачки тоже можно запечь, но вкус будет грубее. У них часто жесткая сердцевина и крупные семена, поэтому такие овощи лучше пустить на икру, оладьи, рагу или суп-пюре.

На сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора кабачки названы популярной овощной культурой с высокой урожайностью и полезными свойствами.

«Овощи являются ценнейшим продуктом питания», — отметили специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Как не испортить запеченные кабачки

Есть несколько ошибок, из-за которых блюдо получается водянистым или пресным.

Не режьте кабачки слишком тонко. Пятачки меньше 5–6 мм быстро теряют влагу и могут подсохнуть до состояния чипсов.

Не перегружайте противень. Между кружочками должно оставаться немного места, иначе овощи пустят сок и будут тушиться.

Не перебарщивайте с соусом. Если положить слишком много майонеза и чили, корочка получится тяжелой, а вкус кабачка потеряется.

Не запекайте при низкой температуре. При 150–160 °C кабачки будут долго отдавать воду и станут мягкими без румяности. Оптимальный диапазон — 180–190 °C.

Чем заменить майонез в рецепте

Если хочется сделать вариант легче, майонез можно заменить густой сметаной, греческим йогуртом или смесью йогурта с горчицей. Вкус будет менее насыщенным, зато блюдо станет мягче и свежее.

Для постной версии подойдет растительное масло с чесноком, паприкой, чили и травами. Такой вариант даст более сухую корочку, но сохранит аромат специй.

Можно добавить немного тертого сыра за 7–10 минут до готовности. Тогда кабачки получатся более сытными, но важно не засыпать их толстым слоем: сыр должен подчеркнуть вкус, а не заменить соус.

С чем подавать кабачки в духовке

Запеченные кабачки хороши как самостоятельная закуска, гарнир или часть летнего ужина. Их можно подать к курице, рыбе, картофелю, рису, гречке или просто к свежему хлебу.

В холодном виде они тоже остаются вкусными. На следующий день такие кружочки можно положить в питу, лаваш, бутерброд или добавить в салат с помидорами и зеленью.

Автор портала «Хибины.ру» после проверки рецепта отмечает, что блюдо удачно держит вкус и после остывания.

«Такие кабачки хороши как в горячем, так и в холодном виде на следующий день», — рассказала автор портала «Хибины.ру».