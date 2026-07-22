Технологии

35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
35 отелей Татарстана внедрили бесконтактное зас...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане 35 гостиниц перешли на бесконтактное заселение постояльцев через мессенджер МАКС. Как сообщили в Минцифры республики, вскоре к системе подключатся ещё 109 отелей.

Для регистрации туристу достаточно показать на стойке экран смартфона. Бумажные документы, включая свидетельства о рождении детей, больше не требуются. Система формирует единый цифровой ID на основе подтверждённой учётной записи на «Госуслугах», куда входят данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС.

Новый сервис упрощает процедуру заселения и сокращает время оформления. Внедрение технологии в Татарстане продолжается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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