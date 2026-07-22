35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

В Татарстане 35 гостиниц перешли на бесконтактное заселение постояльцев через мессенджер МАКС. Как сообщили в Минцифры республики, вскоре к системе подключатся ещё 109 отелей.

Для регистрации туристу достаточно показать на стойке экран смартфона. Бумажные документы, включая свидетельства о рождении детей, больше не требуются. Система формирует единый цифровой ID на основе подтверждённой учётной записи на «Госуслугах», куда входят данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС.

Новый сервис упрощает процедуру заселения и сокращает время оформления. Внедрение технологии в Татарстане продолжается.