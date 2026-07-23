Опасные отходы советского завода в Татарстане могут ликвидировать за федеральный счёт

Территория площадью около 15 гектаров, где с советских времён скопились отходы Нижнекамского нефтехимкомбината, может быть очищена в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Индекс негативного воздействия на окружающую среду там оценивается в 6,7 балла из 10, сообщили в Минэкологии республики.

Речь идёт об объекте накопленного вреда, который представляет опасность для экологии. Ведомство рассматривает возможность привлечения федерального финансирования для ликвидации отходов.

Сейчас специалисты оценивают масштаб загрязнения и готовят необходимые документы для включения объекта в федеральную программу.