Опасные отходы советского завода в Татарстане могут ликвидировать за федеральный счёт
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Территория площадью около 15 гектаров, где с советских времён скопились отходы Нижнекамского нефтехимкомбината, может быть очищена в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Индекс негативного воздействия на окружающую среду там оценивается в 6,7 балла из 10, сообщили в Минэкологии республики.
Речь идёт об объекте накопленного вреда, который представляет опасность для экологии. Ведомство рассматривает возможность привлечения федерального финансирования для ликвидации отходов.
Сейчас специалисты оценивают масштаб загрязнения и готовят необходимые документы для включения объекта в федеральную программу.
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