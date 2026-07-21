Технологии

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Археологи представили древнюю погребальную маск...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Археологи представили в США древнюю погребальную маску возрастом около тысячи лет, созданную представителями доинкской культуры Чанкай. Артефакт из дерева и текстиля служил «ложной головой» для ритуальных захоронений на центральном побережье Перу. Об этом 19 июля сообщил журнал Live Science со ссылкой на Художественный музей Уолтерса в Балтиморе.

Культура Чанкай существовала с 1000 по 1450 год. Ее представители создавали «погребальные свертки» — тела умерших оборачивали множеством слоев ткани, растительных материалов и шкур животных. Покойных помещали в позу эмбриона, поэтому после обмотки местоположение головы становилось неочевидным. Маски из текстиля или дерева привязывали к сверткам, чтобы они служили центром для почитания предка.

Маска размером 30,5 на 20,3 см нереалистична: для стиля Чанкай характерны упрощенные черты — ромбовидные глаза, треугольный нос и небольшая улыбка. Микроскопический анализ 2017 года подтвердил, что парик на маске сделан из настоящих человеческих волос. Лицевая часть окрашена в красный цвет киноварью — токсичным сульфидом ртути, который использовался в андских погребальных обрядах и ассоциировался с ритуалами очищения и поминовения.

На слое киновари остался узорчатый отпечаток — это указывает на то, что маска была обернута дополнительными слоями ткани. Несмотря на меньшую известность по сравнению с империей инков, народ Чанкай представлял собой сложное общество с высоким уровнем художественного мастерства. Это подтверждают недавние исследования их керамики и сохранившихся татуировок на мумифицированных останках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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