Госдума расширила патентную защиту компьютерных технологий

Госдума приняла закон о новом правовом режиме программируемых средств как объектов патентного права, сообщает Интерфакс. Документ вносит изменения в четвертую часть Гражданского кодекса России и начнет действовать после подписания президентом.

Поправки меняют порядок охраны технических решений в сфере компьютерных технологий. Теперь патентование смогут получать разработки, которые работают через устройства с автоматизированной обработкой данных на основе алгоритмов.

Правовую защиту также получат пользовательские интерфейсы. Их можно будет регистрировать как промышленные образцы.

Закон расширяет перечень объектов, которые признаются изобретениями. Помимо устройств, веществ, штаммов микроорганизмов и культур клеток, в него включены белковые и генетические конструкции.

Изменения затрагивают и полезные модели. Ожидается, что новые нормы помогут стимулировать разработки в области искусственного интеллекта, компьютерных технологий и биотехнологий.