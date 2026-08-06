Ленивые голубцы в духовке: запеканка с фаршем, капустой и рисом

Иногда хочется голубцов, но совсем не хочется возиться с капустными листьями, кипятком, заворачиванием и обжаркой. Для таких случаев есть более простой вариант — ленивые голубцы в виде большой запеканки.

Капусту, фарш, овощи и сырой рис смешивают в одной миске, заливают томатно-сметанным соусом и отправляют в духовку. Получается сытный мясной ужин без лишней работы: вкус знакомый, порций много, а стоять у плиты почти не нужно.

Почему ленивые голубцы запеканкой удобнее обычных

Классические голубцы требуют времени: капусту нужно разобрать на листья, смягчить, завернуть начинку, а затем тушить или запекать. В запеканке все проще — те же продукты соединяются сразу.

Главный плюс рецепта — отсутствие обжаривания и формирования отдельных рулетиков. Масса равномерно пропитывается соусом, рис готовится прямо в форме, а капуста становится мягкой вместе с фаршем.

«Капусту после соли нужно хорошо промять руками, чтобы она дала сок и успела стать мягкой вместе с рисом», — советует автор PopcornNews.ru Екатерина Миловзорова.

Такой вариант особенно удобен для семейного ужина. Одной формы хватает надолго, а на следующий день блюдо легко разогреть.

Ингредиенты для ленивых голубцов

Для основы понадобятся:

мясной фарш — 400 г;

белокочанная капуста — 300 г;

сырой пропаренный рис — 200 г;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 100 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Для заливки:

вода — 400 мл;

томатная паста — 2 ст. л.;

сметана 15% — 2 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

карри — 1/2 ч. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Для подачи можно взять сметану, укроп, петрушку или зеленый лук.

Как подготовить капусту

Капусту нужно тонко нашинковать. Чем мельче нарезка, тем быстрее она станет мягкой в духовке.

После нарезки капусту слегка солят и хорошо мнут руками. Она должна немного осесть, стать влажнее и мягче.

Этот шаг пропускать не стоит. Если положить сухую жесткую капусту сразу в форму, она может остаться грубоватой, особенно при крупной шинковке.

Для молодой капусты достаточно легкого разминания. Для плотной зимней капусты можно дополнительно залить ее кипятком на 5 минут, затем отжать.

Как смешать основу для запеканки

Морковь натирают на крупной терке, лук нарезают мелкими кубиками. Рис тщательно промывают до более прозрачной воды.

В большой миске соединяют капусту, фарш, лук, морковь и сырой рис. Затем добавляют растительное масло и перемешивают.

Массу лучше немного размять руками. Так капуста, фарш и рис распределятся равномернее, а готовая запеканка не будет распадаться на отдельные слои.

«Для этого блюда лучше брать пропаренный рис: он стабильнее ведет себя в духовке и реже превращается в кашу», — поясняет кулинарный автор Екатерина Миловзорова.

Как приготовить томатно-сметанную заливку

В отдельной миске смешивают воду, томатную пасту и сметану. Затем добавляют паприку, карри, измельченный чеснок, соль и черный перец.

Заливка должна быть однородной, без густых комков томатной пасты или сметаны. Если паста слишком плотная, ее лучше сначала развести небольшим количеством теплой воды.

Паприка дает цвет и мягкий аромат, карри добавляет легкую пряность, а чеснок делает вкус более выразительным.

Если хочется более классического вкуса, карри можно убрать и заменить его лавровым листом, сушеным укропом или щепоткой сахара для баланса томатной кислоты.

Как запекать ленивые голубцы

Основу выкладывают в форму для запекания и равномерно распределяют. Слишком сильно утрамбовывать не нужно, иначе рису и соусу будет сложнее пройти внутрь.

Затем в форму вливают заливку. Нужно стараться распределить ее по всей поверхности, чтобы жидкость дошла до риса и капусты.

Форму плотно накрывают фольгой. Это важный момент: под фольгой рис успевает приготовиться, а верх не пересыхает.

Запекают ленивые голубцы при 220 °C около 1 часа. Перед подачей нужно проверить, стал ли рис мягким и полностью ли приготовился фарш.

Для блюд из мясного фарша важно доводить продукт до полной готовности.

Как понять, что запеканка готова

Готовность проще всего проверить ложкой в центре формы. Рис должен быть мягким, без жесткой сердцевины, а фарш — полностью пропеченным.

Если сверху все выглядит готовым, но рис еще плотный, форму нужно снова накрыть фольгой и вернуть в духовку на 10–15 минут. При необходимости можно добавить немного горячей воды по краям.

Если в форме осталось слишком много жидкости, фольгу снимают и держат блюдо в духовке еще 5–10 минут. Соус станет гуще, а верх слегка подрумянится.

После духовки запеканке полезно постоять 10 минут. За это время рис впитает остатки соуса, и порции будут лучше держать форму.

Чем подать ленивые голубцы

К ленивым голубцам лучше всего подходит сметана. Она смягчает томатную кислинку и делает вкус более домашним.

Сверху блюдо можно посыпать укропом, петрушкой или зеленым луком. Свежая зелень хорошо освежает плотную мясную запеканку.

Дополнительный гарнир обычно не нужен: внутри уже есть мясо, рис, овощи и соус. Но рядом можно подать салат из огурцов, квашеную капусту, маринованные помидоры или свежие овощи.

На следующий день ленивые голубцы становятся даже вкуснее. Рис окончательно пропитывается заливкой, а кусочки легче нарезаются.

Какие ошибки портят ленивые голубцы

Первая ошибка — не промять капусту. Жесткая капуста может не успеть стать нежной за время запекания.

Вторая ошибка — взять слишком мало жидкости. Рис готовится прямо в форме, поэтому заливка нужна не только для вкуса, но и для приготовления крупы.

Третья ошибка — снять фольгу слишком рано. Без нее верх быстро подсыхает, а середина может остаться сыроватой.

Четвертая ошибка — использовать слишком крупные куски овощей. В запеканке все ингредиенты должны готовиться одновременно, поэтому лук и капусту лучше резать не слишком крупно.

Как изменить рецепт под себя

Фарш можно брать любой: говяжий, свиной, куриный, индюшиный или смешанный. Самый сочный вариант — смесь свинины и говядины.

Белокочанную капусту можно заменить пекинской, если хочется более мягкой текстуры. Но ее нужно меньше мять, потому что листья и так нежные.

В заливку можно добавить немного тертых помидоров, томатного сока или пассаты. Если хочется более сливочного вкуса, сметаны кладут чуть больше.

Для остроты подойдут перец чили, аджика или копченая паприка. Для более мягкого семейного варианта достаточно чеснока, паприки и черного перца.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Ленивые голубцы в духовке — удачный рецепт для тех, кто хочет сытный мясной ужин без долгой возни. Не нужно варить капустные листья, заворачивать каждый голубец и следить за сковородой.

Все продукты смешиваются в одной миске, заливаются соусом и готовятся в духовке. Капуста становится мягкой, рис впитывает томатно-сметанную заливку, а фарш делает блюдо насыщенным.

Такой «один большой голубец» особенно удобен для семьи: порций много, вкус знакомый, а усилий заметно меньше. Именно поэтому рецепт быстро приживается на кухне и легко заменяет классические голубцы в будние дни.

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