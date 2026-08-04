Дуров объяснил пропажу Telegram из App Store действиями вымогателя

Telegram временно пропал из App Store, и это связано с действиями вымогателя, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем канале. Приложение, по его словам, восстановили в течение нескольких часов. Причиной стала техническая уловка злоумышленника: он отредактировал старое сообщение в активном групповом чате и вставил в него нелегальный контент, модифицированный с помощью ИИ. В результате содержимое оказалось скрыто от участников группы. Дуров назвал злоумышленника вымогателем, который требует у владельцев групп выкуп за отказ от нападений на их сообщества. Такие люди через автоматизированные аккаунты размещают незаконные материалы в публичных чатах, после чего сами жалуются на них в Apple, надеясь добиться удаления сообществ, чьи владельцы не заплатили. Несмотря на то что Apple вскоре вернула Telegram в магазин, предприниматель упрекнул компанию в излишне жесткой реакции.