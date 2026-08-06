BGR: Пропуск обновлений Windows делает ПК лёгкой мишенью для хакеров

Пропуск установки обновлений Windows превращает компьютер в лёгкую мишень для хакеров, предупреждает BGR. По словам журналистов издания, Microsoft не предлагает других способов защиты системы от уязвимостей, кроме регулярной установки патчей.

Редакция признаёт, что обновления часто вызывают недовольство из-за сбоев после установки. Однако, как поясняют эксперты BGR, отказ от них редко приводит к серьёзным сбоям, но оставляет бреши в безопасности, а также провоцирует постепенное снижение производительности из-за накопленных ошибок.

В качестве примера авторы приводят кибератаку WannaCry, случившуюся в мае 2017 года. Тогда в 150 странах пострадали более 300 тысяч компьютеров с устаревшими версиями Windows. Журналисты советуют оперативно ставить свежие обновления, перезагружать ПК и не выходить в интернет с неподдерживаемых версий системы.

Ранее похожие рекомендации давали и в издании XDA: пользователям советовали настроить порядок автозагрузки и очистить SSD от лишних файлов.