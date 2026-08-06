Новости Татарстана

В Тюлячинском районе изымут почти 8 тысяч кв. м частной земли под дорогу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Тюлячинском районе у частных владельцев могут...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Тюлячинском районе у частных владельцев могут изъять почти 7,9 тысячи квадратных метров земли. Участки нужны для реконструкции региональной трассы «Шадки — Большие Меретяки». Постановление об изъятии сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Под государственные нужды попадает земля около деревни Верхние Меретяки. Речь идет о двух участках сельхозназначения, их общая площадь — 232,8 тысячи квадратов, а кадастровая стоимость — 577 тысяч рублей. Из них под дорогу собираются занять лишь 7,87 тысячи квадратных метров.

Дальше по плану — публикация постановления минземимущества, уведомление собственников и заключение соглашений. Сумму возмещения определит «Главтатдортранс» после кадастровых работ и пришлет владельцам проекты договоров. Если хозяева откажутся подписывать, учреждение имеет право пойти в суд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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