В Тюлячинском районе изымут почти 8 тысяч кв. м частной земли под дорогу

В Тюлячинском районе у частных владельцев могут изъять почти 7,9 тысячи квадратных метров земли. Участки нужны для реконструкции региональной трассы «Шадки — Большие Меретяки». Постановление об изъятии сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Под государственные нужды попадает земля около деревни Верхние Меретяки. Речь идет о двух участках сельхозназначения, их общая площадь — 232,8 тысячи квадратов, а кадастровая стоимость — 577 тысяч рублей. Из них под дорогу собираются занять лишь 7,87 тысячи квадратных метров.

Дальше по плану — публикация постановления минземимущества, уведомление собственников и заключение соглашений. Сумму возмещения определит «Главтатдортранс» после кадастровых работ и пришлет владельцам проекты договоров. Если хозяева откажутся подписывать, учреждение имеет право пойти в суд.