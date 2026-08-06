Соус «Неаполитана» на зиму: густой томатный соус к пасте и пицце

Зимой особенно ценятся заготовки, которые не просто стоят на полке, а действительно спасают ужин. Банка густого томатного соуса с чесноком, базиликом и итальянскими травами легко превращает обычные макароны, пиццу, тефтели или лазанью в полноценное ароматное блюдо.

Домашний соус «Неаполитана» готовят из спелых помидоров, сладкого перца, лука, чеснока и зелени. Он получается насыщенным, мягко-пряным и заметно дешевле магазинных аналогов, а по вкусу часто выигрывает у кетчупа.

Почему соус «Неаполитана» стоит заготовить на зиму

Основа соуса — спелые помидоры. Именно они дают густоту, цвет и тот самый вкус летней томатной заготовки, который сложно повторить из зимних овощей.

По духу такой соус близок к итальянской неаполитанской кухне, где томаты, базилик, чеснок и оливковое масло часто становятся основой простых, но выразительных блюд.

«Стоит открыть баночку зимой, как сразу вспоминается вкус спелых летних помидоров и базилика», — рассказала автор рецепта Ольга Мороз.

Соус удобно использовать не только для пасты. Он подходит для пиццы, лазаньи, запеканок, тушеного мяса, курицы, фрикаделек, овощей и даже как замена кетчупу к картофелю или сосискам.

Ингредиенты для соуса «Неаполитана»

спелые помидоры — 10 кг;

чеснок — 200 г;

репчатый лук — 1 кг;

сладкий красный болгарский перец — 1 кг;

свежий базилик — 100 г;

сахар — 350 г;

соль — 150 г;

растительное или оливковое масло — 250 мл;

смесь итальянских трав — 18 г;

столовый уксус 9% — 3 ст. л.

Если свежего базилика нет, можно взять сушеный — примерно 25–30 г. Но свежая зелень дает более яркий аромат, поэтому в сезон лучше использовать именно ее.

Помидоры лучше брать мясистые, спелые, без водянистой середины. Чем сочнее и слаще томаты, тем насыщеннее получится соус.

Как подготовить овощи

Помидоры нужно вымыть, удалить плодоножки и поврежденные места. Кожицу можно оставить, потому что после варки масса будет пробиваться блендером.

Сладкий перец очищают от семян и перегородок. Лучше использовать красный перец: он усиливает цвет соуса и добавляет мягкую сладость.

Лук и чеснок очищают. Чеснока в рецепте много, но после длительной варки он становится не резким, а глубоким и ароматным.

Все овощи нарезают крупными кусками и пропускают через мясорубку. Можно использовать кухонный комбайн, но мясорубка дает удобную структуру для дальнейшей варки.

Как варить томатный соус

Овощную массу перекладывают в большую кастрюлю с толстым дном. Добавляют соль, сахар, растительное масло и смесь итальянских трав.

Массу доводят до кипения, затем уменьшают огонь до среднего и варят около 1,5–2 часов. Соус нужно периодически помешивать, особенно ближе к концу варки, когда он начнет густеть.

За это время лишняя жидкость выпаривается, вкус становится концентрированным, а овощи полностью размягчаются.

«Не спешите снимать соус с плиты. Чем лучше выпарится лишняя влага, тем гуще и насыщеннее будет заготовка», — советует кулинарный автор Ольга Мороз.

Когда добавлять базилик

После основной варки соус пробивают погружным блендером до однородной консистенции. Делать это нужно аккуратно, чтобы горячая масса не разбрызгивалась.

Затем добавляют мелко нарезанный свежий базилик и варят еще 20–30 минут. Этого времени достаточно, чтобы зелень отдала аромат, но не потеряла вкус полностью.

Базилик хорошо сочетается с томатами, чесноком и маслом. Именно он дает соусу узнаваемую «итальянскую» ноту.

Если используется сушеный базилик, его можно добавить вместе с итальянскими травами в начале варки. Свежий лучше класть ближе к концу.

Зачем нужен уксус

Уксус в этом рецепте добавляют за несколько минут до окончания варки. Он помогает сбалансировать сладость и делает вкус более собранным.

Кроме того, уксус используется во многих домашних заготовках как дополнительный консервирующий компонент. Но полагаться только на него нельзя: важны чистые банки, правильная стерилизация и горячая фасовка.

Рекомендации по безопасному домашнему консервированию публикует National Center for Home Food Preservation. Главный принцип — использовать проверенные пропорции, чистую тару и не сокращать время тепловой обработки без необходимости.

После добавления уксуса соус хорошо перемешивают, дают ему прокипеть несколько минут и сразу разливают по банкам.

Как подготовить банки и крышки

Банки нужно заранее вымыть с содой и простерилизовать удобным способом: над паром, в духовке или микроволновке. Крышки кипятят несколько минут.

Горячий соус разливают только в горячие или хорошо прогретые банки, чтобы стекло не лопнуло от перепада температуры.

Заполнять банки лучше почти до верха, оставляя небольшой свободный зазор. После этого их сразу закрывают стерильными крышками.

Банки переворачивают вверх дном, укутывают и оставляют до полного остывания. Затем убирают в прохладное темное место.

С чем использовать соус зимой

Самый быстрый вариант — отварить макароны, прогреть соус на сковороде и соединить все вместе. За 10 минут получается ужин с густым томатным вкусом.

Для пиццы соус можно использовать как основу вместо кетчупа. Он уже содержит чеснок, травы, масло и базилик, поэтому дополнительных специй нужно меньше.

Для лазаньи соус подойдет как томатный слой между листами пасты и мясной начинкой. Также его можно добавлять к тефтелям, голубцам, запеканкам и тушеным овощам.

Еще один простой вариант — подать соус к жареной картошке, котлетам, сосискам или запеченной курице. Вкус получается домашним, но с легкой средиземноморской ноткой.

Как сделать вкус ярче

Если хочется более острого соуса, можно добавить немного перца чили. Его кладут вместе с овощами или ближе к концу варки.

Для более глубокого вкуса часть растительного масла можно заменить оливковым. Оно хорошо раскрывается в томатных соусах и сочетается с базиликом.

Если помидоры кислые, количество сахара можно немного увеличить. Если очень сладкие — наоборот, слегка уменьшить.

Для более густой текстуры соус варят дольше, не накрывая кастрюлю крышкой. Главное — регулярно помешивать, чтобы масса не пригорела.

Какие ошибки могут испортить заготовку

Первая ошибка — брать водянистые помидоры. Соус из них придется варить дольше, а вкус может получиться менее насыщенным.

Вторая — плохо перемешивать массу во время уваривания. Томатный соус густеет и легко пристает ко дну кастрюли.

Третья — добавлять свежий базилик слишком рано. При долгой варке его аромат становится слабее.

Четвертая — разливать соус в плохо стерилизованные банки. Для зимних заготовок чистота тары так же важна, как и сам рецепт.

Пятая — хранить банки в тепле и на свету. Лучше выбрать прохладное темное место.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Соус «Неаполитана» на зиму — одна из самых практичных томатных заготовок. Он не стоит без дела на полке: его можно открыть к макаронам, пицце, мясу, овощам или обычному гарниру.

Помидоры дают основу, перец — мягкую сладость, лук и чеснок — глубину, базилик и травы — яркий аромат. Получается густой домашний соус, который легко заменяет магазинный кетчуп и готовые банки для пасты.

Главное — выбрать спелые томаты, хорошо уварить массу, добавить базилик ближе к концу и разлить соус по стерильным банкам. Тогда зимой одна баночка действительно сможет вернуть на кухню вкус августа.

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