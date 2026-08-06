Новости Казани

2ГИС назвал среднюю цену аренды сапбордов в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Казань вошла в число городов-миллионников с наиболее доступной арендой сапбордов: средняя стоимость двухчасового проката составляет 1220 рублей, сообщает 2ГИС.

Аналитики геосервиса изучили цены на прокат сапбордов в крупнейших городах России. В расчет брали тарифы на два часа или на сутки — в зависимости от того, какие варианты аренды доступны в конкретных пунктах.

По данным 2ГИС, дешевле, чем в Казани, двухчасовой прокат сапборда оказался только в нескольких городах. Самые низкие цены зафиксированы в Уфе, где аренда в среднем стоит 1030 рублей. В Челябинске показатель составил 1071 рубль, в Самаре — 1090 рублей, в Воронеже — 1118 рублей.

Средняя стоимость двухчасового катания на сапборде по России составляет около 1390 рублей. Таким образом, казанский показатель оказался ниже общероссийского уровня примерно на 170 рублей.

При этом рынок проката водно-спортивного инвентаря в крупных городах продолжает расти. С июня 2023 года по июнь 2026 года количество таких точек увеличилось на 55%. К началу летнего сезона их стало на 11% больше, чем годом ранее, а за два летних месяца число пунктов выросло еще на 3%.

Сейчас в городах-миллионниках работает более 900 организаций, предлагающих прокат водно-спортивного инвентаря. Больше всего таких точек насчитали в Санкт-Петербурге — 228. В Москве их 164, в Красноярске — 71.

Самая высокая средняя стоимость аренды сапборда зафиксирована в Москве — 2030 рублей за двухчасовой сеанс. Далее следуют Омск с показателем 1657 рублей и Санкт-Петербург, где прокат стоит в среднем 1609 рублей. В пятерку городов с наиболее дорогой арендой также вошли Краснодар и Ростов-на-Дону — 1573 и 1571 рубль соответственно.

В 2ГИС пользователи могут посмотреть информацию о пунктах проката, включая рейтинг, отзывы и актуальные цены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Гид по Казани

день назад

Лето в городе: уютные веранды Казани

жук-вонючка

Технологии

день назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Гид по Казани

2 дня назад

Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды

замена унитаза в квартире в Москве

Наука

день назад

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Технологии

день назад

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство

Технологии

день назад

Samsung не признала браком красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra

Технологии

день назад

Google отменила выход AI Studio и перенесла функции в Gemini

Гороскопы

день назад

В Набережных Челнах женщина лишилась 50 тысяч рублей при покупке целебных трав
Новости Татарстана
2 минуты назад

Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД в Татарстане за семь месяцев 2026-го

В Татарстане составлен антирейтинг фирм-нарушит...

Технологии

27 минут назад

BGR: Пропуск обновлений Windows делает ПК лёгкой мишенью для хакеров

Гид по Казани

день назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

Технологии

59 минут назад

How-To Geek назвало регулярные обновления ОС альтернативой сбросу смартфона

Технологии

2 часа назад

SlashGear назвал пять настроек, которые стоит проверить в новом iPhone
В Тюлячинском районе изымут почти 8 тысяч кв. м...
Новости Татарстана
51 минуту назад

В Тюлячинском районе изымут почти 8 тысяч кв. м частной земли под дорогу

Новости Татарстана

2 часа назад

За пять лет размер пенсий в Татарстане вырос более чем в 1,5 раза

Технологии

2 часа назад

Sony подтвердила отказ от выпуска дисков PlayStation к 2028 году

Технологии

3 часа назад

ИИ-модели OpenAI тайно переписывались, чтобы получить доступ в интернет
Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в...
Интересное в Казани
6 дней назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру