2ГИС назвал среднюю цену аренды сапбордов в Казани

Казань вошла в число городов-миллионников с наиболее доступной арендой сапбордов: средняя стоимость двухчасового проката составляет 1220 рублей, сообщает 2ГИС.

Аналитики геосервиса изучили цены на прокат сапбордов в крупнейших городах России. В расчет брали тарифы на два часа или на сутки — в зависимости от того, какие варианты аренды доступны в конкретных пунктах.

По данным 2ГИС, дешевле, чем в Казани, двухчасовой прокат сапборда оказался только в нескольких городах. Самые низкие цены зафиксированы в Уфе, где аренда в среднем стоит 1030 рублей. В Челябинске показатель составил 1071 рубль, в Самаре — 1090 рублей, в Воронеже — 1118 рублей.

Средняя стоимость двухчасового катания на сапборде по России составляет около 1390 рублей. Таким образом, казанский показатель оказался ниже общероссийского уровня примерно на 170 рублей.

При этом рынок проката водно-спортивного инвентаря в крупных городах продолжает расти. С июня 2023 года по июнь 2026 года количество таких точек увеличилось на 55%. К началу летнего сезона их стало на 11% больше, чем годом ранее, а за два летних месяца число пунктов выросло еще на 3%.

Сейчас в городах-миллионниках работает более 900 организаций, предлагающих прокат водно-спортивного инвентаря. Больше всего таких точек насчитали в Санкт-Петербурге — 228. В Москве их 164, в Красноярске — 71.

Самая высокая средняя стоимость аренды сапборда зафиксирована в Москве — 2030 рублей за двухчасовой сеанс. Далее следуют Омск с показателем 1657 рублей и Санкт-Петербург, где прокат стоит в среднем 1609 рублей. В пятерку городов с наиболее дорогой арендой также вошли Краснодар и Ростов-на-Дону — 1573 и 1571 рубль соответственно.

В 2ГИС пользователи могут посмотреть информацию о пунктах проката, включая рейтинг, отзывы и актуальные цены.