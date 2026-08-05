Технологии

Samsung не признала браком красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Владельцы Galaxy S26 Ultra массово пожаловались на красноватые пятна в центре дисплея. Samsung принесла извинения, но заявила, что этот изъян не считается браком, поэтому замена по гарантии не предусмотрена. Подробности 5 августа опубликовало Android Authority.

Проблема появилась в июне. В компании пояснили, что центр экрана на некоторых моделях выглядит покрасневшим, и предложили владельцам обратиться в сервисный центр для бесплатной калибровки. Точная цитата: «Приносим искренние извинения за неудобства, вызванные проблемой, из-за которой центр экрана на некоторых моделях Galaxy S26 Ultra выглядит покрасневшим».

Сейчас Samsung разрабатывает программу, которая позволит устранить неполадку в домашних условиях. В корпорации отметили, что обновление операционной системы проблему не решит. В издании добавили, что владельцам не стоит беспокоиться о масштабном отзыве устройств.

Агентство Counterpoint Research 13 июля сообщило, что Samsung сохранила позицию мирового лидера на рынке смартфонов, несмотря на падение общего объема поставок в отрасли на 11%. По данным аналитиков, во втором квартале 2026 года рынок достиг самого низкого уровня для этого периода с 2013 года.

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