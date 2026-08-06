Технологии

SlashGear назвал пять настроек, которые стоит проверить в новом iPhone

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Журналисты SlashGear рассказали, какие пять параметров стоит настроить на iPhone после покупки. Этот порядок действий также подойдёт владельцам подержанных аппаратов и тем, кто сбрасывал настройки на своём текущем смартфоне.

Первым делом авторы советуют включить защиту от кражи — она находится в разделе «Face ID и пароль». На iPhone 15 Pro и более новых моделях нужно настроить кнопку «Действие»: стандартно она включает беззвучный режим, но ей можно назначить другие функции iOS.

В разделе «Приложения» стоит выбрать программы по умолчанию: браузер для открытия ссылок, почтовый клиент и другие. Кроме того, в меню «Конфиденциальность и безопасность» в подразделе «Аналитика и улучшения» журналисты рекомендуют отключить сбор данных Apple и деактивировать шесть переключателей. Также в «Специальных возможностях» можно настроить быстрые действия в подразделе «Касание», которые срабатывают при касании задней панели.

В конце июля аналитик GF Securities Джефф Пу предположил, что Apple значительно увеличит цены на новые смартфоны. По его сведениям, стоимость iPhone 18 Pro и 18 Pro Max возрастет примерно на 250–300 долларов.

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