Технологии

Google отменила выход AI Studio и перенесла функции в Gemini

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google отказалась от выпуска отдельного приложения AI Studio, которое предзаказали 800 тысяч пользователей. Релиз должен был состояться в мае.

Компания объяснила решение тем, что не хочет заставлять пользователей устанавливать «ещё одно приложение». Все функции проекта будут интегрированы в уже существующий сервис Gemini, который станет основным центром для ИИ-возможностей.

AI Studio предназначалось для создания, тестирования и публикации собственных ИИ-приложений со смартфона. Разработчики также анонсировали режим «ремикса» приложений и синхронизацию проектов между устройствами.

Подробности приводит RUNET со ссылкой на Ferra.

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