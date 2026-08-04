Google отменила выход AI Studio и перенесла функции в Gemini

Google отказалась от выпуска отдельного приложения AI Studio, которое предзаказали 800 тысяч пользователей. Релиз должен был состояться в мае.

Компания объяснила решение тем, что не хочет заставлять пользователей устанавливать «ещё одно приложение». Все функции проекта будут интегрированы в уже существующий сервис Gemini, который станет основным центром для ИИ-возможностей.

AI Studio предназначалось для создания, тестирования и публикации собственных ИИ-приложений со смартфона. Разработчики также анонсировали режим «ремикса» приложений и синхронизацию проектов между устройствами.

Подробности приводит RUNET со ссылкой на Ferra.