Новости Татарстана

За пять лет размер пенсий в Татарстане вырос более чем в 1,5 раза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Пенсии в Татарстане выросли на 61,3% за пять ле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 2021 года пенсии в Татарстане выросли на 61,3% — в среднем до 25 тысяч рублей. Такие данные приводит Соцфонд.

Любопытно, что у работающих пенсионеров рост оказался почти 79% — до 23,5 тысячи рублей. У неработающих прибавка скромнее — 58,3%, но сумма выше: 25,4 тысячи. В итоге неработающие получают в среднем на 8% больше, чем продолжающие трудиться.

За это же время число пенсионеров в республике сократилось на 2,45% — до 1,08 миллиона человек. Из них 854 тысячи не работают, а 234,8 тысячи все еще заняты.

Для сравнения: средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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