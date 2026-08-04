Технологии

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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OnePlus начала пробное производство флагмана OnePlus 16, сообщил инсайдер Digital Chat Station. Смартфон пока существует в виде прототипа.

В прототипе установлена сдвоенная батарея с минимальной ёмкостью 8780 мА·ч, типичное значение — 9000 мА·ч. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.

По предварительным данным, OnePlus 16 получит 6,78-дюймовый OLED-экран BOE с разрешением 1.5K и частотой обновления 185 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Основная камера — 200 Мп на сенсоре Samsung HP5, а также два 50-мегапиксельных модуля — сверхширокоугольный и перископический.

Ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков, стереодинамики и защита IP68/IP69. Базовая модификация получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, цена составит около 740 долларов. Презентация может пройти в октябре.

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