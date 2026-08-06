How-To Geek назвало регулярные обновления ОС альтернативой сбросу смартфона

Чтобы ускорить смартфон, не обязательно прибегать к сбросу заводских настроек, считают авторы How-To Geek. Такой способ доставляет немало неудобств: можно потерять личные данные, а затем заново настраивать устройство. Вместо этого журналисты советуют регулярно обновлять операционную систему и ограничивать фоновую активность ненужных приложений.

Сначала они рекомендуют освободить место в накопителе. Система использует память не только для приложений и файлов, но и для временных данных, поэтому при заполнении памятью эффективность устройства снижается. Не стоит пропускать обновления ОС — вместе с ними могут приходить исправления ошибок.

Если смартфон продолжает работать медленно, нужно зайти в настройки и запретить фоновую работу второстепенных программ. Когда это не помогает, авторы советуют проверить ёмкость батареи и при её снижении заменить аккумулятор: новая деталь поможет восстановить прежнюю производительность.

Ранее эксперт Андрей Рыбников рекомендовал время от времени перезагружать смартфон. По его словам, перезагрузка закрывает неактивные процессы и перезапускает неработающие.