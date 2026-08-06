«Этажи» проведут ярмарку новостроек в Kazan Mall

Компания «Этажи» пригласила жителей Казани на ярмарку новостроек, которая пройдет 12 и 13 сентября с 10:00 до 19:00 в Kazan Mall. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На одной площадке соберут консультации по покупке жилья, ипотеке, ремонту и аренде. Посетители смогут изучить предложения застройщиков, сравнить проекты и узнать об условиях, которые будут действовать в дни мероприятия.

В ярмарке примут участие 18 крупных застройщиков. Четыре компании представят загородную недвижимость, еще 14 — городские новостройки. Гости смогут ознакомиться с планировками, сроками сдачи домов и инфраструктурой районов.

Отдельный блок будет посвящен финансовым вопросам. Специалисты Альфа-Банка расскажут об ипотечных программах и действующих ставках. Ипотечные брокеры компании «Этажи» помогут с подготовкой документов и подачей заявки в банки-партнеры.

Также на площадке будут работать представители направления «Этажи Ремонт». Они проконсультируют по расчету бюджета на отделку, чтобы покупатели заранее понимали возможные расходы на обустройство квартиры.

Эксперты сервиса «Этажи Аренда» помогут тем, кому нужно временное жилье до заселения в новую квартиру. Посетители смогут получить рекомендации по подбору съемного варианта.

В компании отметили, что ярмарка позволит пройти основные этапы подготовки к покупке жилья в одном месте: от выбора жилого комплекса и консультации по ипотеке до решения вопросов, связанных с ремонтом и арендой.

Представитель «Этажей» заявил, что цель мероприятия — сделать процесс покупки недвижимости более понятным и удобным. По его словам, гости смогут сравнить варианты, получить консультации и воспользоваться специальными предложениями и скидками от застройщиков.

Ярмарка рассчитана как на тех, кто только изучает рынок недвижимости, так и на покупателей, готовых к сделке. Вход на мероприятие будет свободным.