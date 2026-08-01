Portal VR — парк виртуальной реальности в Казани, где можно на время забыть о привычном мире и оказаться в центре захватывающих приключений.



Здесь гости не просто играют, а полностью погружаются в цифровые вселенные, свободно перемещаются по большой арене, соревнуются с друзьями и проходят захватывающие сценарии. Пространство подходит как для дружеских встреч, так и для праздников, которые хочется вспоминать ещё долго.



Преимущества Portal VR:

— 420 м² VR-арены со свободным передвижением

— более 50 игр и собственные VR-разработки

— VR Arena как современная альтернатива лазертагу и пейнтболу

— автосимуляторы для любителей скорости и драйва

— комфортные лаунж-зоны для отдыха и общения

— готовые праздничные пакеты и специальные предложения



Portal VR — место, где этим летом можно испытать новые эмоции, провести время с друзьями и получить впечатления, которые невозможно повторить в обычной реальности.