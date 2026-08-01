подборка мест, событий и компаний, которые помогут сделать это лето насыщенным
Лето всегда проходит быстрее, чем кажется. Мы откладываем поездки, встречи, новые впечатления — а потом внезапно наступает сентябрь.
Проект «Успеть этим летом» собрал всё, что стоит попробовать в городе и за его пределами: активный отдых, развитие талантов и обучение новому — всё, что делает сезон по-настоящему живым.
PIONFLO — это сервис по круглосуточной доставке цветов в Казани.

Здесь собирают трендовые композиции из свежих цветов, фотографируют готовый букет перед отправкой и доставляют его по нужному адресу даже ночью. Когда хочется успеть поздравить, удивить или просто добавить эмоций в обычный день, важна скорость, на которую можно рассчитывать.

Преимущества PIONFLO:
— круглосуточная доставка цветов
— бесплатная доставка за 60 минут на заказ от 3000 ₽
— самые трендовые букеты по версии клиентов
— фото букета перед отправкой
скидка 300₽ на первый заказ

PIONFLO — сервис для тех, кто хочет успеть этим летом говорить о чувствах красиво, быстро и без лишних слов.

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Паутина — верёвочный парк в сосновом лесу Казани, где привычная прогулка превращается в настоящее приключение на высоте.

Здесь гостей ждут более 100 препятствий, трассы разного уровня сложности и испытания для тех, кто готов выйти за пределы привычного. Полёт «Супермен» над деревьями, скоростной мега zip-line и уникальный zip-bike помогают взглянуть на лето совсем по-новому и проверить собственную смелость.

Преимущества верёвочного парка «Паутина»:
— более 100 препятствий на высоте до 20 метров
— трассы для любого уровня подготовки
— полёт «Супермен» над лесом
— мега zip-line и zip-bike
— живописная локация в сосновом лесу Казани

Если этим летом хочется получить порцию адреналина, испытать себя и добавить в сезон новые эмоции, «Паутина» станет одним из тех мест, которые точно стоит успеть посетить.
Portal VR — парк виртуальной реальности в Казани, где можно на время забыть о привычном мире и оказаться в центре захватывающих приключений.

Здесь гости не просто играют, а полностью погружаются в цифровые вселенные, свободно перемещаются по большой арене, соревнуются с друзьями и проходят захватывающие сценарии. Пространство подходит как для дружеских встреч, так и для праздников, которые хочется вспоминать ещё долго.

Преимущества Portal VR:
— 420 м² VR-арены со свободным передвижением
— более 50 игр и собственные VR-разработки
— VR Arena как современная альтернатива лазертагу и пейнтболу
— автосимуляторы для любителей скорости и драйва
— комфортные лаунж-зоны для отдыха и общения
— готовые праздничные пакеты и специальные предложения

Portal VR — место, где этим летом можно испытать новые эмоции, провести время с друзьями и получить впечатления, которые невозможно повторить в обычной реальности.
Капитан — компания по организации речных прогулок и отдыха на воде в Казани, которая помогает сделать лето по-настоящему ярким и запоминающимся.

На базе «Бухта Капитана» собраны самые популярные форматы летнего отдыха: от катеров до SUP-бордов. Здесь можно устроить романтическое свидание, отметить день рождения, провести выходной с друзьями или отправиться на экскурсию по Казани, Голубым озёрам и Свияжску.

Преимущества «Капитан»:
— прогулки на катерах с капитаном и формат «Управляй сам»
— прокат SUP-бордов для активного отдыха
— индивидуальные и групповые экскурсии по живописным маршрутам
— организация свиданий, праздников, фотосессий и корпоративов
— аренда столов и мангальной зоны на базе отдыха
— подарочные сертификаты с персонализированным текстом

Акции:
— скидка 5% на катера, стартующие с базы «Бухта Капитана», по промокоду prokazan
— второй человек на SUP-борде без доплаты

Для бронирования своей речной прогулки можно писать в Макс и Telegram
ВодоходЪ предлагает путешествие, где отдых начинается сразу после посадки на теплоход. Речной круиз — один из самых популярных форматов отдыха последних лет, который позволяет открыть Россию с новой стороны.

На борту уже всё продумано: комфортное размещение в каюте, трёхразовое питание, развлекательная программа и экскурсии в городах по маршруту входят в стоимость путешествия. Волга, Кама, Дон, Енисей и даже Байкал — каждый маршрут дарит новые впечатления, живописные виды и знакомство с уникальными уголками страны.

Преимущества «ВодоходЪ»:
— крупнейший оператор речных круизов в России
— более 20 лет опыта в организации путешествий
— комфортные каюты и сервис на борту
— экскурсии и насыщенная программа отдыха
— поддержка гостей на всех этапах путешествия

Если этим летом хочется сменить привычный ритм, увидеть новые города и насладиться отдыхом без лишних забот, круиз с «ВодоходЪ» может стать одним из самых ярких впечатлений сезона.
Акции:
— акции и специальные предложения на сайте
— скидка 1000₽ при бронировании круиза в навигацию 2026 года на сайте по промокоду CRUIZ_LETOM (промокод действует до 31.08.2026)
Фитнес-центр «Гольфстрим» — премиальный клуб в Казани, где тренировки проходят без суеты, очередей и лишнего напряжения.

Главная особенность клуба — раздельные дни для мужчин и женщин. Такой формат помогает чувствовать себя свободнее, сосредоточиться на результате и заниматься в комфортной приватной атмосфере.В клубе — фитнес без очередей: в зале одновременно тренируется ограниченное число гостей. В пространстве есть кардио- и тренажёрные зоны, зал бокса, новая сауна, душевые, лаунж-зона и 25-метровый бассейн с мягкой водой и пятиступенчатой микрофильтрацией.

Преимущества «Гольфстрима»:
— раздельные тренировки для мужчин и женщин
— ограниченное количество гостей без очередей
— бассейн 25 метров с комфортной температурой воды
— тренажёрный зал, бокс, сауна и зона отдыха
— программы под цель: форма, выносливость или восстановление

«Гольфстрим» — место, где этим летом можно начать заботиться о себе спокойно, красиво и с результатом.

Подробнее об акциях по ссылке
«Казань-Тур» — туристическая компания, которая помогает гостям открыть Казань с самых ярких и необычных сторон.

В программах сочетаются современные пространства, исторические достопримечательности, культурные проекты и авторские маршруты. Здесь делают ставку на живые впечатления, комфорт и эмоции, превращая даже самую простую экскурсию в насыщенное путешествие, которое запомнится надолго.

Преимущества «Казань-Тур»:
— Самые яркие впечатления от Казани за один день без долгих поисков и планирования
— Уникальное сочетание современных локаций, истории, искусства и развлечений в одной программе
— Экскурсии, которые интересно слушать и которыми хочется делиться в соцсетях
— Продуманные маршруты без лишней спешки и утомительных переездов
— Атмосфера живого путешествия, а не стандартной обзорной экскурсии
— Тысячи гостей уже выбрали «Казань-Тур», чтобы увидеть настоящую Казань и увезти с собой яркие эмоции и воспоминания
Акции «Казань-Тур»:
— Льготные билеты для школьников, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей, ветеранов
— Дети до 7 лет участвуют в экскурсиях бесплатно
— Для самых внимательных: совсем скоро будет запущен конкурс на 150 билетов на разные экскурсии — следите за социальными сетями «Казань-Тур»
Mystical Quests — место в Казани, где оживают детективные истории и загадочные приключения.

Здесь оживают детективные сюжеты, загадочные преступления и мистические события. Гостям доступны четыре атмосферных квеста: расследование заговора Мориарти, тайна Негритянского острова, поиски Пятого элемента и история загадочного похитителя произведений искусства. Детализированные декорации, антикварные предметы и продуманные сценарии создают ощущение полного погружения в происходящее.

Преимущества Mystical Quests:
— четыре уникальных квеста с разными сюжетами
— атмосферные декорации и антикварные предметы
— детективные расследования и загадочные приключения
— высокий уровень погружения в историю
— возможность почувствовать себя героем настоящего расследования
Акции Mystical Quests:
— скидка 10% по промокоду prokazan на любой из квестов при брони по номеру или через сайт
Студия плетения из ротанга «ЯРИС-МК» приглашает взрослых и подростков от 12−13 лет познакомиться с искусством ручного плетения в уютной творческой атмосфере.

Всего за 3−4 часа участники мастер-класса могут создать своё первое изделие — интерьерное кашпо, стильную сумочку или другой предмет декора. Постепенно здесь учат плести корзины, лукошки, подносы, пуфики, корзины для белья, сундучки и множество других изделий, которые украсят дом или станут оригинальным подарком.

Преимущества студии «ЯРИС-МК»:
— мастер-классы для взрослых и подростков
— возможность создать готовое изделие за одно занятие
— обучение плетению самых разных предметов из ротанга
— уютная творческая атмосфера
— большой выбор материалов в студии
— большой выбор материала, который при желании можно зять домой, чтобы повторить работу

«ЯРИС-МК» — место, где этим летом можно открыть для себя новое увлечение, отвлечься от повседневной суеты и создать красивую вещь своими руками.
SUPKAZAN — компания водного отдыха в Казани, развивающая культуру сплавов с 2018 года.

Компания организует прогулки на SUP-досках и каяках по живописной Казанке, маршруты к Большому и Малому Голубым озёрам, а также атмосферный отдых на озере Лебяжье. Здесь можно встретить рассвет под живое звучание ханга, отправиться в неспешное путешествие по воде или провести день в компании друзей на комфортном четырехместном катамаране.

Преимущества SUPKAZAN:
— один из первых проектов водного отдыха в Казани с опытом работы с 2018 года с проверенными маршрутами и акцентом на безопасность
— большой выбор плавсредств: SUP-доски, каяки, лодки и катамараны
— маршруты по Казанке и Голубым озёрам
— уникальные рассветы на Лебяжьем озере под медитативное звучание живого ханга
— качественное оборудование и полное сопровождение
— комфортный отдых для новичков и опытных любителей водных прогулок

SUPKAZAN — отличный способ успеть этим летом увидеть знакомые места по-новому, насладиться природой и наполнить сезон яркими эмоциями.
Акции
Урман — компания по организации прогулок и путешествий на квадроциклах, которая помогает увидеть природу Татарстана с необычного ракурса и получить яркие эмоции от активного отдыха.

Лето — лучшее время для новых впечатлений. Вместо привычных прогулок и поездок можно отправиться по лесным тропам, полям и живописным маршрутам на квадроцикле, где каждый поворот становится частью настоящего приключения. Такой отдых позволяет отвлечься от городской суеты, зарядиться энергией и провести время на свежем воздухе вместе с друзьями или семьёй.

Преимущества «Урман»:
— живописные маршруты по природным локациям
— активный отдых с яркими эмоциями и адреналином
— возможность увидеть места, недоступные для обычного автомобиля
— подходит для компаний друзей и семейного отдыха
— новые впечатления и эффектные фотографии

«Урман» — отличный способ успеть этим летом попробовать что-то новое и наполнить сезон воспоминаниями, которые останутся надолго.
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