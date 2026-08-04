В Набережных Челнах женщина лишилась 50 тысяч рублей при покупке целебных трав
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Пять месяцев жительница Набережных Челнов ждала посылку с целебными настойками, а вместо этого осталась без 50 тысяч рублей. 39-летняя женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной, который назвался опытным травником. Он предложил собрать для нее индивидуальный комплекс сборов, попросил предоплату — и пропал.
Женщина перевела деньги, но заказ так и не пришел. Каждый раз «травник» ссылался на занятость и переносил сроки. А когда покупательница пригрозила полицией, на связь он вышел последний раз. Коротко бросил: денег нет, а найти его невозможно.
Тогда женщина отправилась в УМВД. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личность продавца устанавливают.
Полиция советует не доверять продавцам, которые требуют предоплату за узкопрофильные товары. Долгая переписка может быть частью схемы, чтобы усыпить бдительность. Перед переводом стоит проверить отзывы, адрес и документы.
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