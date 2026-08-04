В Набережных Челнах женщина лишилась 50 тысяч рублей при покупке целебных трав

Пять месяцев жительница Набережных Челнов ждала посылку с целебными настойками, а вместо этого осталась без 50 тысяч рублей. 39-летняя женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной, который назвался опытным травником. Он предложил собрать для нее индивидуальный комплекс сборов, попросил предоплату — и пропал.

Женщина перевела деньги, но заказ так и не пришел. Каждый раз «травник» ссылался на занятость и переносил сроки. А когда покупательница пригрозила полицией, на связь он вышел последний раз. Коротко бросил: денег нет, а найти его невозможно.

Тогда женщина отправилась в УМВД. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личность продавца устанавливают.

Полиция советует не доверять продавцам, которые требуют предоплату за узкопрофильные товары. Долгая переписка может быть частью схемы, чтобы усыпить бдительность. Перед переводом стоит проверить отзывы, адрес и документы.