Соус из сметаны и горчицы: быстрый рецепт к мясу, рыбе и овощам

Иногда ужин уже готов, но ему явно не хватает яркой детали. Курица кажется суховатой, картошка — слишком простой, рыба — нейтральной, а салату нужна заправка. В таких случаях выручает сметанно-горчичный соус.

Готовится он за пару минут и не требует плиты. Нужно всего три базовых продукта: сметана, горчица и лимонный сок. Вместе они дают нежность, легкую остроту и свежую кислинку, которая делает даже самое простое блюдо заметно интереснее.

Почему соус из сметаны и горчицы получается таким удачным

Секрет этого соуса — в балансе. Сметана дает мягкость и сливочную основу, горчица добавляет характер и легкую остроту, а лимонный сок освежает вкус и убирает лишнюю тяжесть.

Такой соус работает почти как универсальная заправка: его можно подать к горячему, использовать для салата или поставить на стол вместо магазинного майонезного соуса.

«В сметану влейте лимонный сок, добавьте горчицу и измельченную зелень укропа, посолите и перемешайте до получения однородной массы», — советует автор кулинарных рецептов Анастасия Кривцова.

Главное преимущество рецепта — понятный состав. В нем нет загустителей, усилителей вкуса и длинного списка добавок. Все ингредиенты видны, доступны и легко регулируются под свой вкус.

Ингредиенты для быстрого сметанно-горчичного соуса

сметана — 200 г;

горчица — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

По желанию можно добавить:

чеснок — 1 зубчик;

острый соус — несколько капель;

укроп, петрушку или зеленый лук — по вкусу;

паприку — щепотку.

Сметану лучше брать средней жирности — 15–20%. Она дает хорошую густоту и не делает соус слишком тяжелым. Если хочется более легкий вариант, часть сметаны можно заменить натуральным йогуртом без сахара.

Как приготовить соус за две минуты

В миску нужно выложить сметану, добавить горчицу и лимонный сок. Массу перемешивают ложкой или венчиком до однородности.

Затем соус солят и перчат. Если хочется более выразительного вкуса, можно добавить натертый чеснок, щепотку паприки, рубленый укроп или немного острого соуса.

После смешивания соус лучше оставить на 10 минут при комнатной температуре. За это время вкус станет мягче и цельнее: лимонная кислота немного сгладится, горчица раскроется, а сметана соединит все ингредиенты.

«Не пропускайте короткую паузу после смешивания. Через 10 минут соус становится не набором продуктов, а полноценной заправкой», — отмечают авторы кулинарного портала «Едим дома».

Какую горчицу выбрать

Для мягкого вкуса подойдет дижонская или зернистая горчица. Она дает аромат и легкую пикантность, но не перебивает основное блюдо.

Русская горчица сделает соус заметно острее. Ее лучше добавлять понемногу, особенно если соус подается к рыбе, яйцам или овощам.

Медовая горчица даст сладковатый оттенок. Такой вариант хорошо подходит к курице, запеченной свинине, картофелю и овощам на гриле.

Зернистая горчица добавляет не только вкус, но и текстуру. Соус с ней выглядит интереснее и лучше ощущается в салатах и на бутербродах.

С чем подавать сметанно-горчичный соус

Этот соус особенно хорошо подходит к запеченной курице, котлетам, отбивным, буженине и мясу на гриле. Он добавляет сочности, но не спорит с мясным вкусом.

С рыбой соус работает за счет лимонной свежести. Его можно подать к запеченной треске, минтаю, лососю, скумбрии или рыбным котлетам.

С картофелем он тоже удачен: подходит к пюре, отварному молодому картофелю, драникам, запеченным долькам и картофельным зразам.

Еще один вариант — использовать соус как заправку для свежих салатов. Он хорошо сочетается с огурцами, редисом, яйцами, зеленью, курицей и капустой.

Что можно добавить для нового вкуса

Базовый рецепт легко менять. Укроп делает соус более свежим и домашним. Петрушка добавляет травяной аромат. Зеленый лук дает легкую остроту и хорошо подходит к картофелю.

Чеснок делает соус насыщеннее. Его лучше натирать на мелкой терке или пропускать через пресс, чтобы вкус распределился равномерно.

Паприка добавляет мягкий сладковатый оттенок и красивый цвет. Копченая паприка придает легкий аромат дымка.

Мелко нарезанные маринованные огурцы или каперсы превращают базовый соус в заправку, похожую на домашний тартар. Такой вариант особенно хорош к рыбе, картофелю и яйцам.

Чем заменить сметану и лимонный сок

Если сметаны нет, можно взять натуральный йогурт без сахара. Соус получится легче и кислее. Для более плотной текстуры подойдет греческий йогурт.

Часть сметаны можно заменить майонезом, если нужен более насыщенный и жирный вариант. Но тогда соли стоит добавить меньше.

Лимонный сок можно заменить соком лайма или небольшим количеством яблочного уксуса. Главное — добавлять кислоту постепенно, чтобы соус не стал слишком резким.

Если вкус получился чрезмерно кислым, его можно смягчить щепоткой сахара или половиной чайной ложки меда.

Как хранить готовый соус

Сметанно-горчичный соус лучше готовить небольшими порциями. В холодильнике его можно хранить в закрытом контейнере около суток, если использовались свежие продукты.

Если в соус добавлен свежий чеснок или зелень, лучше съесть его в тот же день. Со временем чеснок может дать резкий вкус, а зелень потеряет свежесть.

Перед подачей соус нужно перемешать. Если он стал слишком густым, можно добавить ложку сметаны, йогурта или немного лимонного сока.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Соус из сметаны и горчицы — один из тех рецептов, которые действительно спасают ужин. Он готовится быстрее, чем разогревается гарнир, а вкус делает блюдо более собранным и ярким.

Три базовых ингредиента легко найти почти в любом холодильнике. При этом результат выглядит не как случайная смесь, а как полноценный домашний соус к мясу, рыбе, картофелю, овощам, яйцам и салатам.

Именно такие простые решения чаще всего остаются на кухне надолго. Один раз смешали сметану, горчицу и лимон — и магазинные соусы уже не кажутся обязательными.

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