С сентября 2026 года в РФ отменят упрощённую выдачу лицензий на золото

Упрощённый порядок получения лицензий на россыпное золото и углеводороды перестанет действовать в России с 1 сентября 2026 года. Приказ, подписанный Минприроды РФ и Роснедрами, вступает в силу с этой даты, сообщает ТАСС.

Заявительный принцип позволял компаниям самостоятельно проводить геологоразведку на участке, ставить выявленные запасы на баланс госкомиссии и после подтверждения получать лицензию на добычу за разовый платёж.

В Минприроды пояснили, что отмена этого механизма для россыпного золота сократит количество выдаваемых лицензий и позволит уделить больше внимания работе с уже выданными разрешениями. В Роснедрах отметили, что до вступления решения в силу ведомство получило более 5 тысяч заявок на такие лицензии.

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что заявительный принцип для углеводородов оказался невостребованным, поэтому его было решено отменить.