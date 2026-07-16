Котлеты больше не готовлю: из обычного фарша получается нежный бризоль с ресторанной подачей
Тот же фарш, но совсем другой результат / PROKAZAN
Когда привычные котлеты начинают надоедать, можно приготовить бризоль — простое блюдо из того же фарша, но с совершенно другим вкусом и подачей. Нежная яичная оболочка делает мясо сочнее, а сам рецепт отлично подходит для завтрака, обеда или быстрого ужина.
Как приготовить сочный бризоль из фарша
Для приготовления понадобится 300 граммов фарша, одна луковица, 2–3 зубчика чеснока, 6 яиц, соль, специи и немного растительного масла для жарки.
Сначала в фарш добавляют соль и любимые специи. Лук и чеснок измельчают в блендере или любым удобным способом, затем соединяют с мясом и тщательно перемешивают.
Из получившейся массы формируют шесть тонких мясных заготовок. Именно плоская форма помогает бризолю быстро приготовиться и сохранить сочность.
Секрет приготовления в яичной оболочке
В отдельную миску разбивают одно яйцо, слегка подсаливают и взбивают вилкой. На разогретую сковороду добавляют немного масла.
Каждую мясную заготовку сначала обмакивают в яйцо, а затем вместе с остатками яичной смеси выкладывают на сковороду. Котлету накрывают крышкой и готовят на среднем огне около пяти минут.
Когда нижняя сторона подрумянится, бризоль аккуратно переворачивают и доводят до полной готовности.
С чем подать домашний бризоль
Готовое блюдо можно подавать горячим сразу после приготовления. При желании края бризоля слегка подворачивают вилкой — так он выглядит аккуратнее.
Хорошим дополнением станут чесночно-сметанный соус, свежие овощи или маринованные огурцы. Такой вариант помогает разнообразить привычное меню без сложных ингредиентов и долгой готовки.
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