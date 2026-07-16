Кулинария

Котлеты больше не готовлю: из обычного фарша получается нежный бризоль с ресторанной подачей

Рецепты Кулинария Мясо
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Когда привычные котлеты начинают надоедать, мож...

Тот же фарш, но совсем другой результат / PROKAZAN

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Когда привычные котлеты начинают надоедать, можно приготовить бризоль — простое блюдо из того же фарша, но с совершенно другим вкусом и подачей. Нежная яичная оболочка делает мясо сочнее, а сам рецепт отлично подходит для завтрака, обеда или быстрого ужина.

Как приготовить сочный бризоль из фарша

Для приготовления понадобится 300 граммов фарша, одна луковица, 2–3 зубчика чеснока, 6 яиц, соль, специи и немного растительного масла для жарки.

Сначала в фарш добавляют соль и любимые специи. Лук и чеснок измельчают в блендере или любым удобным способом, затем соединяют с мясом и тщательно перемешивают.

Из получившейся массы формируют шесть тонких мясных заготовок. Именно плоская форма помогает бризолю быстро приготовиться и сохранить сочность.

Секрет приготовления в яичной оболочке

В отдельную миску разбивают одно яйцо, слегка подсаливают и взбивают вилкой. На разогретую сковороду добавляют немного масла.

Каждую мясную заготовку сначала обмакивают в яйцо, а затем вместе с остатками яичной смеси выкладывают на сковороду. Котлету накрывают крышкой и готовят на среднем огне около пяти минут.

Когда нижняя сторона подрумянится, бризоль аккуратно переворачивают и доводят до полной готовности.

С чем подать домашний бризоль

Готовое блюдо можно подавать горячим сразу после приготовления. При желании края бризоля слегка подворачивают вилкой — так он выглядит аккуратнее.

Хорошим дополнением станут чесночно-сметанный соус, свежие овощи или маринованные огурцы. Такой вариант помогает разнообразить привычное меню без сложных ингредиентов и долгой готовки.

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