Кулинария

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Домашний лимонад из свежих лимонов — один из са...

Всего три ингредиента для спасения от жары / PROKAZAN

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Домашний лимонад из свежих лимонов — один из самых простых способов приготовить освежающий напиток в жаркий день. В отличие от магазинных вариантов, в нем нет лишних добавок: только цитрусовый аромат, легкая кислинка и натуральная свежесть.

Как приготовить ароматный лимонад дома

Для напитка понадобятся всего несколько ингредиентов: два лимона, литр холодной воды и немного сахара. Количество сладости можно менять по своему вкусу.

Сначала лимоны нужно хорошо промыть, обдать кипятком и протереть кожуру. Это помогает удалить возможный восковой слой с поверхности плодов.

Затем с помощью мелкой терки снимают только желтую часть цедры. Белый слой лучше не использовать — он способен добавить напитку нежелательную горечь.

Цедру смешивают с сахаром и тщательно растирают. Такой прием помогает раскрыть эфирные масла, благодаря чему лимонад получается более ароматным.

Секрет насыщенного цитрусового вкуса

Перед выжиманием сока лимоны рекомендуется немного прокатать по столу, слегка надавливая ладонью. После этого плоды разрезают и выжимают сок.

Получившуюся смесь соединяют с ароматным сахаром и перемешивают около 30 секунд. Затем напиток процеживают, чтобы убрать косточки и крупные частицы цедры.

После этого остается добавить холодную воду. Для легкой газированности можно использовать минеральную воду с пузырьками. Количество жидкости регулируют в зависимости от желаемой насыщенности вкуса.

Как подать домашний лимонад

Готовый напиток лучше всего подавать со льдом, долькой лимона и свежей мятой. Для более необычного вкуса можно добавить немного апельсиновой цедры или сока.

Такой лимонад готовится всего за несколько минут и отлично подходит для летней жары. Он получается легким, ароматным и приятно кислым — именно таким, каким должен быть настоящий домашний цитрусовый напиток.

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