Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

С 1 января 2027 года в России изменится порядок учета некоторых периодов при расчете страхового стажа для назначения пенсии. Новые правила коснутся граждан, которые ухаживают за инвалидами, детьми-инвалидами и пожилыми родственниками старше 80 лет.

Какие периоды теперь будут учитывать при расчете пенсии

Правительство утвердило обновленный порядок включения периодов ухода за нетрудоспособными гражданами в страховой стаж. Речь идет о времени, когда человек официально не работал, но выполнял социально значимые обязанности.

Согласно действующему законодательству, в страховой стаж могут включаться периоды ухода за ребенком до полутора лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или пожилым родственником старше 80 лет.

За каждый полный год такого ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Эти баллы учитываются при формировании будущей страховой пенсии.

Какие документы понадобятся для подтверждения ухода

Новое постановление уточняет порядок оформления таких периодов. Решение о включении времени ухода в стаж будет принимать отделение Социального фонда России по месту жительства человека, за которым осуществляется уход.

Для подтверждения права на учет периода потребуется заявление от трудоспособного гражданина, который осуществляет уход. Также необходимо согласие самого человека, за которым ухаживают.

Если речь идет о ребенке-инвалиде или недееспособном взрослом гражданине, заявление могут подать законные представители — родители или опекуны.

Кроме того, понадобятся сведения, подтверждающие инвалидность и срок ее действия. Для взрослых это данные о группе инвалидности, а для детей — информация о статусе ребенка-инвалида.

Как будет подтверждаться статус ухаживающего человека

При уходе за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы также могут потребоваться сведения о том, что гражданин не получает специальную доплату к пенсии, связанную с уходом другого человека. Обычно такие данные уже находятся в распоряжении Социального фонда России.

Документы можно подать непосредственно в отделение СФР по месту проживания инвалида или пожилого гражданина. В некоторых случаях заявление также принимают через МФЦ.

После оформления ухода его статус придется подтверждать ежегодно. Для этого необходимо будет подавать заявление о продолжении ухода.

Человек, за которым осуществляется уход, или его представитель сможет отказаться от такой процедуры, направив соответствующее заявление.

Новые правила должны сделать процедуру учета периодов ухода более четкой и установить единый порядок подтверждения таких периодов при назначении страховой пенсии.

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