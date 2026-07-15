В Steam началась бесплатная раздача игры
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В цифровом магазине Steam стартовала акция, в рамках которой пользователи могут бесплатно получить игру. Среди особенностей проекта — онлайн-матчи до четырех человек, интерактивное окружение и возможность кастомизации персонажей с помощью обликов, эмоций и анимаций. Также в игру включены набор косметических предметов и оригинальный саундтрек. Подробности о сроках раздачи не уточняются.
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