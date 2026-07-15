Технологии

В Steam началась бесплатная раздача игры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Steam стартовала бесплатная раздача игры с он...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В цифровом магазине Steam стартовала акция, в рамках которой пользователи могут бесплатно получить игру. Среди особенностей проекта — онлайн-матчи до четырех человек, интерактивное окружение и возможность кастомизации персонажей с помощью обликов, эмоций и анимаций. Также в игру включены набор косметических предметов и оригинальный саундтрек. Подробности о сроках раздачи не уточняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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