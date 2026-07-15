ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции по голосу

ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера получил обновление с моделью GigaChat Audio, которая обрабатывает голосовые сообщения и аудиофайлы напрямую, без перевода в текст. Нейросеть анализирует интонацию и особенности речи, определяя эмоциональную окраску голоса пользователя.

Модель может работать с записями длительностью до трех часов: находить нужные фрагменты, выделять участников разговора и создавать краткие пересказы с таймкодами. Также ГигаЧат способен сохранять важные факты из голосовых диалогов с возможностью просмотра и отключения памяти.

По внутренним тестам, GigaChat Audio одержала 75% побед в Arena Hard Audio, а точность распознавания эмоций составила 80%. В открытый доступ также выпущены модели GigaChat3.1-Audio-10B и GigaAM Multilingual, поддерживающая русский, английский, киргизский, казахский и узбекский языки в компактной и флагманской версиях.