Технологии

ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции по голосу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера получил обновление...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера получил обновление с моделью GigaChat Audio, которая обрабатывает голосовые сообщения и аудиофайлы напрямую, без перевода в текст. Нейросеть анализирует интонацию и особенности речи, определяя эмоциональную окраску голоса пользователя.

Модель может работать с записями длительностью до трех часов: находить нужные фрагменты, выделять участников разговора и создавать краткие пересказы с таймкодами. Также ГигаЧат способен сохранять важные факты из голосовых диалогов с возможностью просмотра и отключения памяти.

По внутренним тестам, GigaChat Audio одержала 75% побед в Arena Hard Audio, а точность распознавания эмоций составила 80%. В открытый доступ также выпущены модели GigaChat3.1-Audio-10B и GigaAM Multilingual, поддерживающая русский, английский, киргизский, казахский и узбекский языки в компактной и флагманской версиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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